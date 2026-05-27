Κωνσταντοπούλου για κόμμα Τσίπρα: «Απύθμενο θράσος να επανέρχεται μετά την κωλοτούμπα του δημοψηφίσματος»

Ευθείες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα, στον απόηχο της παρουσίασης του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για «απύθμενο θράσος» του πρώην πρωθυπουργού.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας από τη Λάρισα όπου βρέθηκε την Τετάρτη (27.05.2026) για τη δίκη των Τεμπών, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί μέσω του κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» να εμφανιστεί ως «κάτι δήθεν νέο», ενώ, όπως είπε, η Πλεύση Ελευθερίας σηκώνει σήμερα το βάρος της πραγματικής αντιπολίτευσης.

«Θέλει απύθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι έκανε «την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύθηκε», ενώ επανέφερε στο προσκήνιο τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για «μνημόνια», «καταστολή», «ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς», «διαφθορά και διαπλοκή».

«Δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε, κάνοντας ειδική αναφορά στην υπόθεση στο Μάτι και στην τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου.

«Δεν άσκησε πραγματική αντιπολίτευση»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι και μετά την ήττα του 2019 δεν εκπλήρωσε τον ρόλο του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Από το 2019 μέχρι το 2023 παραβίασε το καθήκον να ασκήσει αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση, αυτή που σήμερα ασκούμε εμείς», είπε.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «στρογγυλοκάθισε στη θέση του βουλευτή επί δυόμισι χρόνια, εισπράττοντας αποζημίωση χωρίς να βγάλει άχνα» στις μεγάλες πολιτικές συζητήσεις και, στο τέλος, παραιτήθηκε «για να αναζητήσει άλλου είδους υποστυλώματα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι οι πέντε βουλευτές του κόμματός της «σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης», αναφερόμενη στα Τέμπη, στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν θα αφήσουμε τη συγκάλυψη να επικρατήσει», τόνισε.

Αιχμές για funds

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στάθηκε και στην αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στα funds, λέγοντας ότι «τόλμησε να μιλήσει» για ένα ζήτημα στο οποίο, όπως είπε, έχει ο ίδιος ευθύνη. «Τα funds τα οποία ο ίδιος έφερε με ειδική νομοθεσία του Δεκεμβρίου του 2015 και του 2017», ανέφερε, συνδέοντας τις επιλογές της κυβέρνησής του με τους πλειστηριασμούς. «Δεν θα τα φέρουν τα καλύτερα ούτε οι πολιτικοί Πινόκιο, ούτε οι πολιτικοί θηριοδαμαστές των τσίρκων», είπε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας όσους «περιφρονούν τον κόσμο και τον περνούν για κουτό».

Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Ερωτηθείσα για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κινήθηκε σε σαφώς προσεκτικότερους τόνους. Υπενθύμισε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι μητέρα θύματος των Τεμπών και σημείωσε ότι η δική της προτεραιότητα είναι ο αγώνας για δικαίωση.

«Η δική μου δέσμευση, υποχρέωση, το δικό μου καθήκον είναι να φροντίσω αυτός ο αγώνας να δοθεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις», είπε, επιμένοντας ότι στόχος είναι οι γονείς, οι συγγενείς και τα θύματα να έχουν «τη μεγαλύτερη δυνατή σύμπνοια, ομόνοια, με στόχο τη δικαίωση».