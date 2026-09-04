Πολιτική

Γιώργος Μυλωνάκης: «Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία βρίσκομαι ξανά δίπλα στον πρωθυπουργό» – Η πρώτη ανάρτηση από τη Θεσσαλονίκη

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ θα παραστεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη Δευτέρα θα επιστρέψει στο Μαξίμου και θα συμμετάσχει στον «πρωινό καφέ»
Ο Γιώργος Μυλωνάκης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη / πηγή φωτογραφίας georgemilon Instagram
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Ο Γιώργος Μυλωνάκης πάλεψε και βγήκε νικητής της ζωής. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αφήνει πίσω τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του και επιστρέφει στα καθήκοντά του δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μάλιστα πλαισιώνει ήδη τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

Έπειτα από ένα τετράμηνο στη διάρκεια του οποίου αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο Γιώργος Μυλωνάκης επαναδραστηριοποείται, και μάλιστα θα είναι παρών στην κεντρική ομιλία που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο (05.09.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Σε μήνυμά του στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναφέρει:

«Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς.

Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, πάντα κοντά στους πολίτες.

Παρών. Με όλες μου τις δυνάμεις».

Συγκινητικό είναι και το μήνυμα που δημοσιοποίησε και η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, γνωστή δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Πόσο περήφανη για σένα! Κάθε μέρα μάς δίνεις μαθήματα ζωής και δύναμης…», έγραψε για τον σύντροφό της στο Instagram, επίσης το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
πηγή φωτογραφίας tinamess Instagram

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έδωσε το παρών στην εκδήλωση που διοργάνωσε για τους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην οποία ήταν καλεσμένος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μυλωνάκης όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, το Σάββατο θα παραστεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη Δευτέρα (07.09.2026) θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου και θα συμμετάσχει στον «πρωινό καφέ».

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