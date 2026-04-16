Γεωργιάδης: «Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες, η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες» 

«Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησε προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ»
Άδωνις Γεωργιάδης
Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις καταγγελίες για τις ελλείψεις γιατρών σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει πως «για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησε προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά και με την διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας και το προσωπικό του ΤΕΠ που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα.

Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου.

Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος.

Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ( ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

