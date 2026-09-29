Πολιτική

Μαξίμου για Τριαντόπουλο και Τέμπη: «Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας»

«Ο ίδιος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές» επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές - Εκτός ψηφοδελτίου της ΝΔ στη Μαγνησία το 2027 ο πρώην υφυπουργός
Μέγαρο Μαξίμου
Το Μέγαρο Μαξίμου (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Τη θέση ότι οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν από τη Δικαιοσύνη διατυπώνει το Μαξίμου μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί «ενδιάμεσο στάδιο» της δικαστικής διαδικασίας και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Το Μαξίμου, στην πρώτη του αντίδραση για την εξέλιξη στην υπόθεση των Τεμπών και τον Χρήστο Τριαντόπουλο, υπενθυμίζει ότι ο πρώην υφυπουργός είχε ζητήσει ο ίδιος να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιωθεί. «Συνεπώς, το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Μαξίμου: «Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας»

«Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.

Στην ίδια γραμμή, επισημαίνουν ότι «δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο» και προσθέτουν: «Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας».

Οι ίδιες πηγές στέκονται ιδιαίτερα στη στάση που είχε κρατήσει ο πρώην υφυπουργός όταν η υπόθεση έφθασε στη Βουλή.

«Όπως και να έχει, ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιωθεί», σημειώνουν.

«Συνεπώς, το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

Χρήστος Τριαντόπουλος: Εκτός ψηφοδελτίου της ΝΔ το 2027

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Χρήστου Τριαντόπουλου ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2027, μετά την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.

Ο πρώην υφυπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη, συνδέοντας ευθέως την απόφασή του με την επικείμενη δικαστική διαδικασία.

«Προτεραιότητά μου, πλέον, αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου», ανέφερε, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία «εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια».

«Ενόψει αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία», ανακοίνωσε.

«Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου»

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος διατύπωσε παράλληλα τη διαφωνία του με το πόρισμα του βουλεύματος, δηλώνοντας ότι θα το αντικρούσει ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

«Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, διαφωνώ, όμως, με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, στο Ειδικό Δικαστήριο «θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου – στην οποία και πιστεύω ακράδαντα».

Υπενθύμισε ακόμη ότι, μετά την παραίτησή του από την κυβέρνηση, είχε ζητήσει από τη Βουλή να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης. «Ζήτησα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθώ στη διάθεση της Δικαιοσύνης, του φυσικού μου δικαστή. Μια επιλογή πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας», σημείωσε.

Ο πρώην υφυπουργός ξεκαθάρισε, πάντως, ότι θα παραμείνει βουλευτής έως την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, ενώ παρά την απόφασή του να μη διεκδικήσει εκ νέου την εκλογή του, δήλωσε ότι θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική αναμέτρηση του 2027.

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