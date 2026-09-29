Σιμόπουλος σε Κωνσταντοπούλου για το «σας αρέσει από πάνω;»: «Αν το έλεγα εγώ, θα γινόταν της τρελής – Θα με λέγατε σεξιστή»

Το αμφίσημο «σας αρέσει από πάνω;» που ακούστηκε από τα έδρανα ήταν αρκετό για να ανάψει νέα φωτιά στη Βουλή, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Στράτο Σιμόπουλο να ανοίγουν νέο γύρο σφοδρής αντιπαράθεσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε «σεξιστικό» το σχόλιο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και πέρασε στην αντεπίθεση: «Αν το έλεγα εγώ, θα γινόταν της τρελής και θα με κατηγορούσατε για σεξιστή».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Στράτος Σιμόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους την Τρίτη (29.09.2026), σε μία συνεδρίαση κατά την οποία οι τόνοι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Πλεύση Ελευθερίας είχαν ήδη χτυπήσει «κόκκινο». Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η επιλογή του βουλευτή της ΝΔ να ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας, αντί να παρέμβει από το έδρανό του, προκειμένου να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων άρσης ασυλίας.

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«Σας αρέσει από πάνω;» – «Αυτό είναι σεξιστικό»

Την ώρα που ο Στράτος Σιμόπουλος κατευθυνόταν προς το βήμα, ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς τού υπενθύμισε ότι θα μπορούσε να κάνει την παρέμβασή του και από το έδρανό του.

Τότε ακούστηκε εκτός μικροφώνου η Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει: «Σας αρέσει από πάνω;».

«Αυτό είναι σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια;», αντέδρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

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«Το πήρατε ως σεξιστικό;», τον ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Όχι. Επειδή εγώ είμαι καλών προθέσεων, εν αντιθέσει με εσάς», απάντησε ο Στράτος Σιμόπουλος, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει: «Είπα κι εγώ…».

Ο βουλευτής της ΝΔ επανήλθε λίγο αργότερα στην επίμαχη φράση, αντιστρέφοντας τους ρόλους: «Αν το έλεγα εγώ, θα γινόταν της τρελής. Και θα με κατηγορούσατε για σεξιστή».

Στράτος Σιμόπουλος: «Παλεύετε να περάσετε το 3%»

Η αντιπαράθεση δεν έμεινε, ωστόσο, στο επίμαχο σχόλιο. Ο Στράτος Σιμόπουλος εξαπέλυσε στη συνέχεια ευθεία πολιτική επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι οι προσωπικές αντιπαραθέσεις μαζί της τροφοδοτούν πολιτικά την Πλεύση Ελευθερίας.

«Βλέπει παντού ότι υπάρχει πλεκτάνη, ότι όλες οι μηνύσεις εκπορεύονται από ένα σκοτεινό κέντρο. Παίρνετε πολιτικό οξυγόνο. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα είχατε λόγο πολιτικής παρουσίας», ανέφερε.

Κατηγόρησε, παράλληλα, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «δικαστικοποιεί την πολιτική ζωή» και «πολιτικοποιεί δικαστικά θέματα».

Ο τόνος ανέβηκε ακόμη περισσότερο όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ συνέδεσε τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την εκλογική παρουσία του κόμματός της.

«Πρέπει να σας κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο. Κάνουμε λάθος, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε προσωπική αντιπαράθεση μαζί σας», είπε και πρόσθεσε: «Παλεύετε να περάσετε το 3%, θα σας αφαιρέσουμε το πολιτικό οξυγόνο».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να απαντήσει επί προσωπικού, ωστόσο ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς δεν της έδωσε τον λόγο, κρίνοντας ότι τα όσα είχαν ειπωθεί συνιστούσαν πολιτική και όχι προσωπική κριτική.

Είχε προηγηθεί η σύγκρουση με Θεοδωρικάκο

Το επεισόδιο με τον Στράτο Σιμόπουλο ήρθε να προστεθεί σε μία ήδη εκρηκτική συνεδρίαση, καθώς νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε συγκρουστεί σε υψηλούς τόνους με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε θέσει ερωτήματα για παλαιότερο αστυνομικό έλεγχο στον γιο του Τάκη Θεοδωρικάκου, όταν εκείνος ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

«Είμαι πολύ περήφανος για τον γιο μου και να μην τον ξαναπιάσετε στο στόμα σας», της απάντησε ο υπουργός, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά της «απρεπέστατη, αντιδεοντολογική και παράνομη».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Επιχειρείται να αποτραπώ από την άσκηση των καθηκόντων μου»

Νωρίτερα, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε καταγγείλει πολιτική στοχοποίησή της, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τη 16η υπόθεση άρσης ασυλίας της που φθάνει προς συζήτηση στη Βουλή.

Η ίδια έκανε λόγο για οργανωμένη διαδικασία από τη Νέα Δημοκρατία με στόχο, όπως υποστήριξε, να «απενεργοποιηθεί» τόσο πολιτικά όσο και ως συνήγορος σε δικαστικές υποθέσεις.

«Επιχειρείται να αποτραπώ από την άσκηση των καθηκόντων μου», ανέφερε, ανεβάζοντας στη συνέχεια ακόμη περισσότερο τους τόνους: «Αντί να έχουν πάει φυλακή Καραμανλής και Μητσοτάκης, γιατί εκεί θα πάνε, γίνονται προκαταρκτικές σε βάρος μου».

Η Ολομέλεια ενέκρινε τελικά την άρση της ασυλίας της με 163 ψήφους υπέρ, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε στην καταγγελία της περί οργανωμένης προσπάθειας πολιτικής «απενεργοποίησής» της.