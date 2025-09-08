Γεωργιάδης για λάθος μετάγγιση στην «Ευρωκλινική»: Είναι ένα περιστατικό που μπορεί να συμβεί

«Εύχομαι περαστικά στον ασθενή» είπε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9/25) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο, στην «Ευρωκλινική».

Μιλώντας στο Action24 ο Άδωνις Γεωργιάδης, είπε μεταξύ άλλων: «Είχα πει και τότε με το Τζανειο (σσ είχε γίνει αντίστοιχη περίπτωση) ότι δεν είναι ένα περιστατικό που δείχνει ότι καταρρέει το ΕΣΥ αλλά ένα περιστατικό που μπορεί να συμβεί»

«Υπήρξε λάθος. Είχαν πολύ αυστηρά συστήματα ελέγχου. Ο άνθρωπος είναι καλά γιατί έγινε αντιληπτό πολύ γρήγορα» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Μπορεί να συμβεί και δεν ήταν ευκαιρία για να αρχίσουν να βρίζουν το ΕΣΥ και τον υπουργό» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι για τη λάθος μετάγγιση αίματος (διαφορετικής ομάδας) στον 67χρονο ασθενή, συνελήφθησαν η νοσοκόμα αλλά και δύο γιατροί της κλινικής ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ευρωκλινικής» δεν κινδυνεύει η ζωή του ασθενή.