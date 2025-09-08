Πολιτική

Γεωργιάδης για λάθος μετάγγιση στην «Ευρωκλινική»: Είναι ένα περιστατικό που μπορεί να συμβεί

Άδωνις Γεωργιάδης - Ευρωκλινική
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

«Εύχομαι περαστικά στον ασθενή» είπε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9/25) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο, στην «Ευρωκλινική».

Μιλώντας στο Action24 ο Άδωνις Γεωργιάδης, είπε μεταξύ άλλων: «Είχα πει και τότε με το Τζανειο (σσ είχε γίνει αντίστοιχη περίπτωση) ότι δεν είναι ένα περιστατικό που δείχνει ότι καταρρέει το ΕΣΥ αλλά ένα περιστατικό που μπορεί να συμβεί»

«Υπήρξε λάθος. Είχαν πολύ αυστηρά συστήματα ελέγχου. Ο άνθρωπος είναι καλά γιατί έγινε αντιληπτό πολύ γρήγορα» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Μπορεί να συμβεί και δεν ήταν ευκαιρία για να αρχίσουν να βρίζουν το ΕΣΥ και τον υπουργό» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι για τη λάθος μετάγγιση αίματος (διαφορετικής ομάδας) στον 67χρονο ασθενή, συνελήφθησαν η νοσοκόμα αλλά και δύο γιατροί της κλινικής ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ευρωκλινικής» δεν κινδυνεύει η ζωή του ασθενή. 

Πολιτική
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ψέματα για τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν για τον ΦΠΑ» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Για να τον ενημερώσουμε, η οδηγία αυτή - 2022/542, - καλεί τη χώρα μας να εφαρμόσει μειωμένους - ή ακόμη και μηδενικούς - συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα»
Ο Σωκράτης Φάμελλος 2
ΠΑΣΟΚ: Αμετανόητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η χώρα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα
«Οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα και την προπαγάνδα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζητούν συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα. Έννοιες που κακοποιήθηκαν βάναυσα από το σύστημα Μητσοτάκη»
Σημαία του ΠΑΣΟΚ
ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα για την υγεία – Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ χωρίς έξτρα χρηματοδότηση και 50 εκατ. ευρώ σε νέα φάρμακα
Οι αναφορές του πρωθυπουργού στο ρεκόρ χειρουργείων το 2025, στην ανακαίνιση των υποδομών του ΕΣΥ, στις ψηφιακές τομές, στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και στην αξιολόγηση του ΕΣΥ – Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στην υγεία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ 2
