Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται ιστότοπος του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία», αναμένεται να είναι το κυρίαρχο σύνθημα του πολιτικού φορέα που θα έχει επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αμαλίας, εκατοντάδες εθελοντές συμμετείχαν στην οργάνωση εκδήλωσης στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη Τρίτη (26.05.2026) στις 8 μ.μ. θα ανακοινώσει τον τίτλο του νέου κόμματος και θα παρουσιάσει την ιδρυτική του διακήρυξη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα είναι πολλές οι εκπλήξεις την επόμενη Τρίτη.

Οι διοργανωτές θέλουν η ιδρυτική εκδήλωση να αντανακλά την αντίληψη του νέου φορέα: Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.

Την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης οι πολίτες που θέλουν να γίνουν συμμέτοχοι στο νέο εγχείρημα. «Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά», σε σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες ώστε λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διάθεση των πολιτών που θα θελήσουν να την υπογράψουν.

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται ιστότοπος του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών.

Στόχος είναι η δημιουργία μίας ανοικτής ψηφιακής κοινότητας που θα υποδεχθεί στη συνέχεια τα μέλη του κόμματος. Μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να πραγματοποιούνται συζητήσεις, επικοινωνίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των μελών. Επίσης θα οργανώνονται θεματικές συζητήσεις, με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, συνεδριάσεις, συντονισμός κινήσεων και πρωτοβουλιών των ομάδων εθελοντών.

Την εκδήλωση του Θησείου προετοιμάζει εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων. Το μουσικό κομμάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση, έγραψε ειδικά για τη νέα προσπάθεια γνωστός Έλληνας συνθέτης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
131
117
105
102
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αχιλλέας Μπέος κατά Ακύλα και Eurovision: «Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική, με ένα παιδί να κουνάει τον κ@@ο του»
Στην αρχή του βίντεο ο δήμαρχος Βόλου, ανέφερε οι ακόλουθοί του και όσοι τον παρακολουθήσουν να μην τον αποκαλέσουν «σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού», λόγω των όσων θα πει στη συνέχεια
Αχιλλέας Μπέος
20
Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για τους ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud Flotilla: «Απαράδεκτη και καταδικαστέα συμπεριφορά, να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες»
Η Αθήνα ζητεί πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών
Ακτιβιστές
102
Νέο μήνυμα της Αθήνας στην Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο
Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί τις κινήσεις της Άγκυρας, υπενθυμίζοντας ότι το νομικό πλαίσιο για τα νησιά, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ είναι σαφές
Ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας 11
Newsit logo
Newsit logo