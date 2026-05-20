Νίκος Δένδιας για Τουρκία: Δεν πιστεύω στο αφήγημα των «ήρεμων νερών», η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορά της

Με σαφείς αποστάσεις από το αφήγημα των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά τοποθετήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης (20.05.2026) στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά δεν πρόκειται και να αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε αμφισβήτηση.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία», πρόσθεσε όμως πως, εάν υπάρξει νέα επιχειρησιακή κρίση στο Αιγαίο, η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορα και τα δικαιώματά της. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και στα δημοσιεύματα περί ενδεχόμενης νομοθετικής παρέμβασης της Άγκυρας για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν σαφής: «Δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν το αφήγημα των “ήρεμων νερών”».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν έχει αναθεωρητική ατζέντα έναντι της Άγκυρας. «Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία», είπε, δίνοντας όμως και το όριο της ελληνικής στάσης: σε περίπτωση κρίσης, η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορα και τα δικαιώματά της.

Οι Patriot και ο «τουρκοκεντρισμός»

Ο υπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του από το ζήτημα των Patriot που μετακινήθηκαν από την Κάρπαθο, απορρίπτοντας την ερμηνεία ότι η παρουσία τους συνδεόταν με την τουρκική απειλή. «Οι Patriot δεν πήγαν στην Κάρπαθο για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή. Ο λόγος της μετακίνησής τους είχε να κάνει με την απειλή πυραύλων από το Ιράν», ανέφερε, εξηγώντας ότι η μη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν για έξι εβδομάδες οδήγησε στη μεταφορά τους.

Ο Νίκος Δένδιας προειδοποίησε, μάλιστα, για τον κίνδυνο του «τουρκοκεντρισμού», δηλαδή της τάσης να ερμηνεύονται όλα τα ζητήματα αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα των σχέσεων με την Τουρκία. «Πολλές φορές έχω προειδοποιήσει για τον κίνδυνο του τουρκοκεντρισμού. Και δεν μας τιμά αυτό», σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η απόφαση για την τοποθέτηση και τη μετακίνηση των Patriot ήταν ελληνική. «Δεν ρωτήσαμε το ΝΑΤΟ για να τους τοποθετήσουμε, δεν ρωτήσαμε και για να τους πάρουμε από εκεί», είπε χαρακτηριστικά.