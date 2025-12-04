Γεωργιάδης για παρουσίαση βιβλίου Τσίπρα: «Μόνο ο Πολάκης έλειπε – Ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που έλαβε 17,7%»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, Ιθάκη που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, 03.12.2025, σχολίασε τις παρουσίες και τις απουσίες στο event.

Όπως και το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έτσι και η παρουσίασή του, σχολιάστηκαν πολύ και από πολλούς, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να συνεχίζει την άτυπη κόντρα μέσα από τα σοσιαλ μίντια που είχαν οι δυο τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που έλαβε 17,7%, ήταν και ουδείς άλλος!».

Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση στο «Παλλάς» του βιβλίου «Ιθάκη» του @atsipras με το ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 4, 2025

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου “Ιθάκη” του @atsipras και παρατηρώντας ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα: Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222. Αναρωτιέμαι, χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο; Κατά τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που έλαβε 17,7%, ήταν και ουδείς άλλος!».