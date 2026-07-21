ΕΛΑΣ κατά Μητσοτάκη: «Φιέστα στο ΟΑΚΑ πάνω στα ερείπια της εγκατάλειψης»

Η ολιγόλεπτη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, που η κυβέρνηση παρουσίασε ως επιβεβαίωση της προόδου των έργων αποκατάστασης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, προκάλεσε την οξεία αντίδραση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης η οποία κάνει λόγο για «πολιτικό εμπαιγμό» και «επικοινωνιακή διαχείριση» ενός προβλήματος που όπως υποστηρίζει δημιουργήθηκε από την ίδια την κυβερνητική αδράνεια.

Η ανακοίνωση του Τομέα Αθλητισμού της ΕΛ.Α.Σ. εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει ως «κοσμογονία» την αποκατάσταση φθορών που κατέστησαν αναγκαίες έπειτα από επτά χρόνια εγκατάλειψης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θυμήθηκαν το ΟΑΚΑ μετά το λουκέτο»

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως εγγυητής της αναβάθμισης του ΟΑΚΑ όταν ήταν η ίδια που επέτρεψε να οδηγηθούν το κεντρικό στάδιο και το ποδηλατοδρόμιο σε αναστολή λειτουργίας, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων στα στέγαστρα Καλατράβα.

Όπως επισημαίνει, χρειάστηκε η διεθνής έκθεση της χώρας και η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων για να κινητοποιηθεί η κυβέρνηση, αξιοποιώντας πλέον πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να καλύψει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τις συνέπειες της πολυετούς αδιαφορίας της.

«Έργα βιτρίνας στην Αθήνα, εγκατάλειψη στην περιφέρεια»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η κριτική της παράταξης για τη συνολική πολιτική στον χώρο του αθλητισμού. Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επενδύει σε έργα υψηλής προβολής στην πρωτεύουσα, την ώρα που οι αθλητικές εγκαταστάσεις της περιφέρειας παραμένουν υποχρηματοδοτούμενες και απαξιωμένες.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για στάδια, γυμναστήρια και κολυμβητήρια που λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις, ενώ αθλητές, προπονητές και ερασιτεχνικά σωματεία αναγκάζονται να δραστηριοποιούνται υπό δύσκολες συνθήκες, χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη.

Παράλληλα, χαρακτηρίζεται «προκλητικός» ο ισχυρισμός του πρωθυπουργού ότι σχεδόν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας έχουν δεχθεί κυβερνητικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα στην ελληνική περιφέρεια διαψεύδει πλήρως αυτή την αποτίμηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταγγελίες για ιδιωτικοποίηση του δημόσιου αθλητισμού

Ένα ακόμη σημείο αιχμής αφορά τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στη δημιουργία ενός περισσότερο αυτοχρηματοδοτούμενου ΟΑΚΑ και στην ανάπτυξη νέων χώρων αναψυχής. Η ΕΛ.Α.Σ. εκτιμά ότι πίσω από αυτή τη στρατηγική βρίσκεται η σταδιακή εκχώρηση δημόσιων αθλητικών υποδομών σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, γεγονός που όπως αναφέρει απειλεί να περιορίσει τη δωρεάν πρόσβαση των πολιτών και των τοπικών συλλόγων στον μαζικό αθλητισμό, μετατρέποντας ένα κοινωνικό δικαίωμα σε εμπορικό προϊόν.

«Ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό»

Η ανακοίνωση καταλήγει με προσωπική αιχμή προς τον πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο επικοινωνιακών περιοδειών ούτε χώρο επιχειρηματικών παραχωρήσεων, αλλά οφείλει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα της νεολαίας.

Παράλληλα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσιάζει το βασικό πλαίσιο των προτάσεών της για τον αθλητισμό, ζητώντας διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, ισόρροπη χρηματοδότηση της περιφέρειας, ουσιαστική ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων και καθιέρωση «Κάρτας Αθλητικής Παιδείας» με πλήρη κρατική επιδότηση για την εκμάθηση ενός αθλήματος από όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κλείνοντας, η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τον αθλητισμό, με διαφάνεια, δημόσιο προσανατολισμό και ουσιαστικές επενδύσεις στις υποδομές, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι η κυβερνητική πολιτική περιορίζεται στην επικοινωνιακή αξιοποίηση έργων που, όπως υποστηρίζει, θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια.