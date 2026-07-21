Πολιτική

Αντωνοπούλου – Βούλτεψη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η Δεξιά στήνει πελατειακά δίκτυα» – «Εσείς μοιράζατε θέσεις με τον Καμμένο»

Η αντιπαράθεση ξέφυγε από τα όρια της υπόθεσης, με εκατέρωθεν αιχμές για πελατειακά δίκτυα, ρουσφέτια, τον Αλέξη Τσίπρα και προσωπικές αναφορές
Βούλτεψη και Αντωνοπούλου
Η Σοφία Βούλτεψη και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου
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Μετωπική σύγκρουση, με βαριές αιχμές και προσωπικές αναφορές, είχαν το πρωί της Τρίτης (21.07.2026) η Σοφία Βούλτεψη και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, με αφορμή τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη βουλευτή της ΝΔ και το στέλεχος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ξέφυγε γρήγορα από το πεδίο των αγροτικών επιδοτήσεων και επεκτάθηκε στα πελατειακά δίκτυα, στους διορισμούς και στις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα κατηγόρησε τη Δεξιά ότι οικοδομεί διαχρονικά σχέσεις πολιτικής εξάρτησης, ενώ η Σοφία Βούλτεψη αντέτεινε ότι ανάλογες πρακτικές ακολουθήθηκαν και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο, η σύγκρουση κλιμακώθηκε, περνώντας από τις καταγγελίες για τα βοσκοτόπια και τις παράνομες επιδοτήσεις σε αιχμές για ρουσφέτια, κομματικούς διορισμούς και τη λειτουργία του κράτους.

Σύγκρουση για τα πελατειακά δίκτυα

«Ίδιον της Δεξιάς, όσο πίσω και να πάτε, είναι η δημιουργία πελατειακών δικτύων και πολιτικών εξαρτήσεων», ανέφερε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, επιμένοντας ότι το βασικό ερώτημα αφορά τα χρήματα που στερήθηκε η πραγματική παραγωγή και οι έντιμοι αγρότες. Επικαλέστηκε, μάλιστα, εικόνες πολυτελούς διαβίωσης, κάνοντας λόγο για Porsche, Ferrari και μεγάλα χρηματικά κέρδη, ενώ υποστήριξε ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις δεν επαρκούν ούτε για το βασικό κόστος παραγωγής.

Η Σοφία Βούλτεψη αντέτεινε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιβάρυνε τη μεσαία τάξη με υπερφορολόγηση, ενώ επέμεινε ότι «υπήρχε εγκληματικό δίκτυο», σημειώνοντας πως η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων διερευνάται από τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, κατηγόρησε την τότε κυβέρνηση ότι απομάκρυνε έμπειρα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβαλε στη δυσλειτουργία του κρατικού μηχανισμού.

Προσωπικές αιχμές και αναφορές στον Τσίπρα

Η αντιπαράθεση σύντομα ξέφυγε από τον πυρήνα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Σοφία Βούλτεψη κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για πρακτικές διορισμών, λέγοντας ότι «μοιράζατε τις θέσεις με τον Καμμένο στα νοσοκομεία», ενώ απάντησε στις καταγγελίες περί ρουσφετιών με τη φράση: «Είχαμε υπουργούς και τις γυναίκες τους τις είχαμε επικεφαλής σε οργανισμούς. Τι μου λέτε για πελατειακά δίκτυα;».

 

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου επέμεινε ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να δώσει απαντήσεις για τις ευθύνες στην υπόθεση των επιδοτήσεων, κατηγορώντας τη συνομιλήτριά της ότι «πετάει την μπάλα στην εξέδρα». Όταν η Σοφία Βούλτεψη επανέφερε στο τραπέζι την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η δωροδοκία πολιτικού προσώπου μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου απάντησε πως η συγκεκριμένη αναφορά «δεν έχει καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

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