Η ΕΛΑΣ απαντά σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τα μη κρατικά πανεπιστήμια: «Δεν θα τα καταργήσουμε, θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο Πιερρακάκη»

Στην αντεπίθεση πέρασε η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), μετά τη σφοδρή κριτική που δέχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για τη θέση της απέναντι στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση, δεν θα καταργήσει τα ιδρύματα που λειτουργούν βάσει του νόμου Πιερρακάκη, επικαλούμενο την ασφάλεια δικαίου και τις προσδοκίες που έχουν ήδη δημιουργηθεί για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), Ιωάννα Λαλιώτου, υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι η υπεύθυνη διακυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοεί μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί. «Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα ήταν η επιλογή μας, εάν ήμασταν κυβέρνηση», ανέφερε, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι «τα ιδρύματα αυτά έχουν νομοθετηθεί και λειτουργούν».

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Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (21.07.2026) στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1, η Ιωάννα Λαλιώτου υποστήριξε ότι η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. «Δεν θεωρούμε ότι λύνουν κάποιο υπαρκτό πρόβλημα στην Ελλάδα», είπε, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα της ΕΛΑΣ είναι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

«Αν η ΕΛΑΣ ήταν κυβέρνηση την προηγούμενη περίοδο, δεν θα είχαμε ιδρύσει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης», δήλωσε, επιχειρώντας να διαχωρίσει την πολιτική θέση του κόμματος από την απόφασή του να μην προχωρήσει στην κατάργησή τους.

«Ύψιστης σημασίας η ασφάλεια δικαίου»

Η Ιωάννα Λαλιώτου επικαλέστηκε ευθέως την ευθύνη του κράτους απέναντι στους πολίτες που εμπιστεύθηκαν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και επένδυσαν οικονομικά στη φοίτηση των παιδιών τους.

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«Χιλιάδες νέοι έχουν επενδύσει ήδη στη φοίτησή τους σε αυτά τα ιδρύματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει τη νέα κατάσταση «με υπευθυνότητα».

«Η ασφάλεια δικαίου των πολιτών, δηλαδή το γεγονός ότι, αφού νομοθέτησε η πολιτεία, πήγα και έγραψα το παιδί μου εκεί, το οποίο τώρα σπουδάζει και περιμένει ότι θα πάρει κάποιο πτυχίο, είναι ύψιστης σημασίας ζήτημα για εμάς», τόνισε.

Για τον λόγο αυτό, όπως ξεκαθάρισε, «δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».

«Θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο Πιερρακάκη»

Η τομεάρχης Παιδείας δεσμεύτηκε, πάντως, ότι μια κυβέρνηση της ΕΛΑΣ θα προχωρήσει σε ριζική αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου.

«Θα αλλάξουμε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας, ώστε αυτό το κομμάτι της ανώτατης εκπαίδευσης να λειτουργεί με όρους ισονομίας», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, τα μη κρατικά ιδρύματα θα πρέπει να λειτουργούν με «εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια», τα οποία θα διασφαλίζουν τόσο το επίπεδο των σπουδών όσο και την αξία των τίτλων που απονέμονται.

«Εμείς θα αλλάξουμε τον νόμο Πιερρακάκη», υπογράμμισε, δίνοντας το στίγμα της εκπαιδευτικής πολιτικής που σχεδιάζει το κόμμα.

Κατά την ίδια, η διακυβέρνηση «δεν σημαίνει ότι διακόπτεις το κράτος και ανατρέπεις όλα όσα πίστευαν οι πολίτες μέχρι εκείνη τη στιγμή», αλλά ότι αναλαμβάνεις την ευθύνη για τη διαχείριση των τετελεσμένων που έχουν δημιουργηθεί.

«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους πολίτες της», είπε, προσθέτοντας ότι η αλλαγή του νόμου θα έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ισονομίας.

«Για ισότιμους τίτλους σπουδών θα πρέπει να έχεις αντίστοιχα κριτήρια ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας», σημείωσε.

Προειδοποίηση για «Ελ Ντοράντο» στην εκπαίδευση

Η Ιωάννα Λαλιώτου άφησε αιχμές για τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα δημόσια και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τόσο ως προς τον τρόπο εισαγωγής όσο και ως προς τη στελέχωση και τη λειτουργία τους.

«Αν δείτε τους νόμους λειτουργίας ενός τμήματος ή ενός προγράμματος σπουδών στα δημόσια πανεπιστήμια, θα δείτε ότι έχουμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, ακόμη και στον τρόπο εισαγωγής, ακόμη και στην επιλογή προσωπικού», ανέφερε.

«Δεν θέλουμε να αφήσουμε να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα ανεξέλεγκτο Ελ Ντοράντο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης», προειδοποίησε, προαναγγέλλοντας αυστηρότερους κανόνες και κοινά ακαδημαϊκά κριτήρια.

Αναφερόμενη, τέλος, στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, τάχθηκε υπέρ της βαθμολογικής κατάταξης με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου στα τμήματα όπου η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις.

Έθεσε, ωστόσο, ως προϋπόθεση την αναβάθμιση του απολυτηρίου και την απόκτησή του μέσα από αδιάβλητες διαδικασίες, ώστε να μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο κριτήριο εισαγωγής στα πανεπιστήμια.