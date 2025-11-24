Πολιτική

Γεωργιάδης: Η μόνη ορθή πράξη του Τσίπρα ήταν η κωλοτούμπα στο δημοψήφισμα – Τότε είχα στείλει την οικογένειά μου στην Αμερική

«Τους είχα πει, εσείς τουλάχιστον να ζήσετε... Τους έδιωξα και γύρισαν αφού ψηφίστηκε το μνημόνιο και έμεινε η Ελλάδα στο ευρώ»
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

«Πώς σώθηκε η Ελλάδα Θεέ μου. Ότι είναι η Ακρόπολη ακόμα όρθια είναι θαύμα» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης το βράδυ της Δευτέρας (24/11/25) σχολιάζοντας αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. 

«Θεωρώ τον Αλέξη Τσίπρα πολύ μοιραίο για τη χώρα, πολύ επικίνδυνο. Τον θεωρώ έναν φοβερό δημαγωγό αλλά θέλω να τον υπερασπιστώ για την κωλοτούμπα. Η μόνη πολιτική ορθή πράξη της ζωής του είναι αυτή η κωλοτούμπα» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στο Action 24, με αφορμή το βιβλίο Τσίπρα.

«Ο Τσίπρας μετά τη νίκη του στο δημοψήφισμα, μπορούσε να πάει την Ελλάδα στη δραχμή. Φυσικά θα ήταν εμφύλιος, πραξικόπημα, αίμα… Εμείς που είχαμε δει τα σενάρια της ΕΕ για το τι σήμαινε επιστροφή στη δραχμή. Τα σχέδια ήταν ελικόπτερα που θα πέταγαν νερά και τρόφιμα στις μεγάλες πόλεις, ο στρατός σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, την τράπεζα της Ελλάδος, το κοινοβούλιο και κρίσιμα κτίρια και το πρώτο διάστημα λεφτά από το εξωτερικό για να μας αγοράζουν φάρμακα και καύσιμα. 

Αυτές θα ήταν οι πρώτες εβδομάδες της δραχμής. Σαν τη Γάζα…». 

«Εγώ την οικογένειά μου, επειδή είχα τον Αλκαίο τότε μωρό, ψηφίσαμε ναι στο δημοψήφισμα, τους πήγα στο αεροδρόμιο, τους έβαλα στο αεροπλάνο και φύγανε. Πήγανε στην Αμερική. Τους είχα πει, εσείς τουλάχιστον να ζήσετε… Τους έδιωξα και γύρισαν αφού ψηφίστηκε το μνημόνιο και έμεινε η Ελλάδα στο ευρώ» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
260
208
208
191
188
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης: Δημόσιο, παιδεία και δικαιοσύνη μπορούν να βοηθηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη – Οι δύο κρίσιμες απειλές
Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επισημαίνοντας την ίδρυση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2019 ως καθοριστικό βήμα
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση «GenAI Summit» στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Θεοδωράκης για την «Ιθάκη»: «Η φράση ”Σταύρο σε πρόλαβε άλλος” για τη συγκυβέρνηση με Καμμένο δεν ειπώθηκε ποτέ»
Ο Σταύρος Θεοδωράκης λέει ότι βρήκε τότε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον Νίκο Παππά έξω από το γραφείο του Τσίπρα, «μεθυσμένους από τη συγκρότηση κυβέρνησης»
Αλέξης Τσίπρας και Σταύρος Θεοδωράκης
Ο Γιάννης Βούρος παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Οι λόγοι της αποχώρησής του
Στην επιστολή του, ο πρώην δήμαρχος αναφέρθηκε στην πορεία της δημοτικής παράταξης από το 2019, όταν μία μικρή παρέα φίλων και γειτόνων ίδρυσε την «Πολιτών Πολιτεία»
Γιάννης Βούρος
Le Monde για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: O «ταραχοποιός» της Αριστεράς μιλά για το τραυματικό επεισόδιο του 2015 και ετοιμάζει την επιστροφή του
Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στη μεταστροφή για την οποία επικρίθηκε μετά το δημοψήφισμα, όταν τελικά υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο με τους πιστωτές, σημειώνει, μεταξύ άλλων, η «Le Monde»
Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα 28
Newsit logo
Newsit logo