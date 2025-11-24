Γεωργιάδης: Η μόνη ορθή πράξη του Τσίπρα ήταν η κωλοτούμπα στο δημοψήφισμα – Τότε είχα στείλει την οικογένειά μου στην Αμερική

«Πώς σώθηκε η Ελλάδα Θεέ μου. Ότι είναι η Ακρόπολη ακόμα όρθια είναι θαύμα» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης το βράδυ της Δευτέρας (24/11/25) σχολιάζοντας αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία.

«Θεωρώ τον Αλέξη Τσίπρα πολύ μοιραίο για τη χώρα, πολύ επικίνδυνο. Τον θεωρώ έναν φοβερό δημαγωγό αλλά θέλω να τον υπερασπιστώ για την κωλοτούμπα. Η μόνη πολιτική ορθή πράξη της ζωής του είναι αυτή η κωλοτούμπα» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στο Action 24, με αφορμή το βιβλίο Τσίπρα.

«Ο Τσίπρας μετά τη νίκη του στο δημοψήφισμα, μπορούσε να πάει την Ελλάδα στη δραχμή. Φυσικά θα ήταν εμφύλιος, πραξικόπημα, αίμα… Εμείς που είχαμε δει τα σενάρια της ΕΕ για το τι σήμαινε επιστροφή στη δραχμή. Τα σχέδια ήταν ελικόπτερα που θα πέταγαν νερά και τρόφιμα στις μεγάλες πόλεις, ο στρατός σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, την τράπεζα της Ελλάδος, το κοινοβούλιο και κρίσιμα κτίρια και το πρώτο διάστημα λεφτά από το εξωτερικό για να μας αγοράζουν φάρμακα και καύσιμα.

Αυτές θα ήταν οι πρώτες εβδομάδες της δραχμής. Σαν τη Γάζα…».

«Εγώ την οικογένειά μου, επειδή είχα τον Αλκαίο τότε μωρό, ψηφίσαμε ναι στο δημοψήφισμα, τους πήγα στο αεροδρόμιο, τους έβαλα στο αεροπλάνο και φύγανε. Πήγανε στην Αμερική. Τους είχα πει, εσείς τουλάχιστον να ζήσετε… Τους έδιωξα και γύρισαν αφού ψηφίστηκε το μνημόνιο και έμεινε η Ελλάδα στο ευρώ» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.