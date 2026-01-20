Γεωργιάδης κατά Καρυστιανού: Το στίγμα της είναι ακροδεξιό, θα διαγκωνιστεί σκληρά με την Ελληνική Λύση

Σφοδρή επίθεση κατά της Μαρίας Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων της για το ζήτημα των αμβλώσεων. «Άλλες πέντε συνεντεύξεις να δώσει και νομίζω ότι δεν θα ξανασχοληθούμε με την πολιτική της καριέρα», σχολίασε ο υπουργός Υγείας, αμφισβητώντας ευθέως τη σοβαρότητα της πολιτικής της παρουσίας.

Μιλώντας σήμερα (20.01.2026) στον ΑΝΤ1 για την τελευταία τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι «τα θέματα αυτά έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά και ό,τι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Όλο το σκεπτικό είναι λάθος και μάλιστα από μία γιατρό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το στίγμα της είναι ακροδεξιό, αυτό αποδεικνύεται από τους συνεργάτες της, από την κυρία Γρατσία και από τον κύριο Πατσίκα», είπε επίσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και καταλήγοντας σημείωσε: «είναι προφανές ότι στις επόμενες εκλογές θα διαγωνιστεί πολύ σκληρά για τις ψήφους με την Ελληνική Λύση».

Από την πλευρά της, επίθεση στα Μέσα Ενημέρωσης εξαπέλυσε σήμερα, Τρίτη (20.01.2026), η Μαρία Καρυστιανού, στον απόηχο των πολιτικών αντιδράσεων που προκάλεσαν τα όσα είπε για το ζήτημα των αμβλώσεων. «Η χθεσινή απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε ΣΚΟΠΙΜΩΣ από όσους βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησης μου και συμπράττουν αδίστακτα στο πολιτικό συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα μου» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε μακροσκελή ανάρτησή της στα social media.