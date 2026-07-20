Γεωργιάδης κατά Κοβέσι: «Λανθασμένη επιλογή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» – Νέες βολές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες βολές κατά της Λάουρα Κοβέσι εξαπέλυσε την Δευτέρα (20.07.2027) ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης, με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμφισβητώντας ευθέως τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπό την ηγεσία της.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη Λάουρα Κοβέσι «πολύ λανθασμένη επιλογή» για την έναρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι οι χειρισμοί της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσαν πολιτική αναστάτωση χωρίς να έχουν προηγουμένως αξιοποιηθεί κρίσιμα στοιχεία.

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Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (20.07.2026) στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Ευρωπαία εισαγγελέα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι ο διάδοχός της θα αλλάξει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού. «Η κυρία Κοβέσι τελειώνει τη θητεία της σε περίπου έναν μήνα. Εχω τη μεγάλη προσδοκία, ως φοβερά φιλοευρωπαίος πολιτικός, ότι ο διάδοχός της θα αλλάξει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», ανέφερε.

Και συνέχισε σε ακόμη υψηλότερους τόνους: «Η κυρία Κοβέσι ήταν μια πολύ λανθασμένη επιλογή για την έναρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν κατάλαβε ούτε τα όριά της, ούτε τι σημαίνει σεβασμός στην ανεξαρτησία των κρατών, ούτε τι ακριβώς πρέπει να ερευνά μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε, μάλιστα, ότι η Λάουρα Κοβέσι επανέλαβε στην Ευρώπη τα ίδια λάθη που, κατά την εκτίμησή του, είχε διαπράξει και στη Ρουμανία. «Ολα τα λάθη που έκανε στη Ρουμανία τα επανέλαβε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης με παρόμοια προβλήματα», σημείωσε.

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«Είναι δυνατόν να προκαλείς τέτοια φασαρία;»

Ερωτηθείς αν πίσω από τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διακρίνει πολιτικό παιχνίδι, απέφυγε να αποδώσει συγκεκριμένο κίνητρο, αλλά άσκησε σφοδρή κριτική στο αποτέλεσμα. «Δεν το ξέρω. Εγώ μπορώ να κρίνω μόνο το αποτέλεσμα», είπε.

Αμέσως μετά έθεσε σειρά ερωτημάτων για την έκθεση πραγματογνωμοσύνης της Παρασκευής Τυχεροπούλου και την ενημέρωση της Βουλής πριν από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας βουλευτών. «Είναι δυνατόν να προκαλείς αυτή τη φασαρία στο ελληνικό πολιτικό σύστημα χωρίς να έχεις πάρει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης Τυχεροπούλου; Είναι δυνατόν να έχει φτάσει η έκθεση στη Βουλή πριν από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας και να μην έχει ενημερωθεί η Βουλή ότι η έκθεση εξαιρεί αυτούς από οποιοδήποτε πιθανό αδίκημα;», διερωτήθηκε.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι δεν αμφισβητεί τον ίδιο τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η απερχόμενη επικεφαλής της. «Εγώ δεν είμαι μέλος της συμμορίας της μιζέριας για να διαμαρτύρομαι. Εγώ κρίνω τους θεσμούς. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένας καλός θεσμός. Ξεκίνησε, όμως, στραβά από την κυρία Κοβέσι», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ονομαστικά σε εμπλεκόμενους πολιτικούς, αμφισβητώντας το βάρος των υποθέσεων που τους αφορούν. «Βρήκε σκάνδαλο ύψους 780 ευρώ για τον Σκρέκα; Ο Συνετάκης το ίδιο. Για τον Μπουκώρο μιλάμε για νόμιμη επιδότηση νόμιμων αγροτών. Του ασκήθηκε δίωξη επειδή πήρε τηλέφωνο. Η κυρία Παπακώστα έχει πέσει θύμα της απειρίας της», υποστήριξε.

Και κατέληξε: «Δεν μάθαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Θα μηδενίσουμε τις λίστες αναμονής»

Πέρα από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα των επόμενων εγκαινίων και ανακοινώσεων.

«Αύριο πηγαίνω στη Σκύρο και στη Σκόπελο για να εγκαινιάσω τα δύο πλήρως ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας, την Τετάρτη στην Πάτμο και την Πέμπτη στην Κοζάνη για να εγκαινιάσουμε τη νέα κλινική που χτίσαμε στο νοσοκομείο Κοζάνης», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε την ίδρυση του πρώτου κέντρου ακτινοθεραπείας για καρκινοπαθείς στη Δυτική Μακεδονία, στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ. Θα μηδενίσουμε τις λίστες αναμονής και οι ασθενείς θα μπορούν να βρίσκουν την υγεία τους στον τόπο τους, χωρίς να ταλαιπωρούνται», είπε.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η βελτίωση του ΕΣΥ είναι πλέον ορατή, καταλογίζοντας «εμπάθεια» σε όσους την αμφισβητούν.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη βλέπει τη βελτίωση στο ΕΣΥ. Πρέπει να έχεις εμπάθεια για να μη βλέπεις τη βελτίωση», σημείωσε.

Αναφέρθηκε ακόμη στα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς στα νησιά του Αιγαίου, επισημαίνοντας ότι, πέρα από τις παροχές στέγασης των δήμων, λαμβάνουν και πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

«Με αυτό το μοντέλο καταφέραμε και βρήκαμε παιδίατρο στην Ιθάκη, όπου έψαχναν έξι ή επτά χρόνια», ανέφερε.

«Οι συμμαχικές κυβερνήσεις δεν δουλεύουν»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και για τις επόμενες εκλογές, εκτιμώντας ότι θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2027 και εκφράζοντας βεβαιότητα για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. «Οι δημοσκοπήσεις που βλέπω μάς έχουν περίπου στη θέση που ήμασταν τέσσερις με πέντε μήνες πριν από τις εκλογές του 2023. Θα έχουμε αυτοδυναμία, είμαι απολύτως βέβαιος», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν αποτελούν λειτουργική λύση για τη χώρα. «Οι συμμαχικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν δουλεύουν», τόνισε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι δεν επιθυμεί τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. «Εγώ θέλω να μην κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς», είπε.

Τέλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι ο Παύλος Πολάκης αποτελούσε την τελευταία ελπίδα του κόμματος να παραμείνει κοινοβουλευτικά ενεργό. «Ο κύριος Πολάκης ήταν η τελευταία ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρει να μπει στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μπει στη Βουλή με την κυρία Δούρου», ανέφερε.