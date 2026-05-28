ΠΑΣΟΚ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις: «Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της ΝΔ στη διακυβέρνηση»

Σφοδρή επίθεση με φόντο τις δημοσκοπήσεις και την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στο στόχαστρο την «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και κάνοντας λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης».

Το ΠΑΣΟΚ συνδέει ευθέως τις τελευταίες δημοσκοπήσεις με το νέο πολιτικό σκηνικό που επιχειρεί να διαμορφώσει ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», καταγγέλλοντας ότι «συγκεκριμένα συστήματα» επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για έρευνες που, όπως υποστηρίζει, δημοσιεύθηκαν κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, καθώς διενεργήθηκαν τις ίδιες ημέρες και πριν από την ίδρυση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται δύο μετρήσεις, της Interview και της RealPolls, οι οποίες, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζουν εντελώς διαφορετική εικόνα για τη σχέση του κόμματος με την ΕΛΑΣ. «Η μία προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ η άλλη δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», σημειώνει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι τόσο στο κόμμα Τσίπρα όσο και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι πρώτες δημοσκοπικές αποτυπώσεις.

Ιδιαίτερη αιχμή αφήνει η Χαριλάου Τρικούπη και για τη RealPolls, θέτοντας ερωτήματα για την εκπροσώπησή της από τον κ. Αλληλόμη, τον οποίο χαρακτηρίζει συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας του, καθώς και μέλος επιτροπών που είχαν συγκροτήσει υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τα στελέχη της ΕΛΑΣ ότι αποφεύγουν τις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις με εκπροσώπους άλλων κομμάτων, συγκρίνοντας τη στάση τους με εκείνη υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. «Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση κλείνει σε ακόμη υψηλότερους τόνους, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί όσους, όπως σημειώνει, «παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό» ότι «θα διαψευστούν όπως πάντα με εκκωφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Τις τελευταίες μέρες μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας.

Κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες, πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα.

Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες.

Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων.

Αναφορικά, δε, με την εταιρεία RealPolls προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς εκπροσωπείται από τον κ. Αλληλόμη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της Πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι.

Όσοι παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό, θα διαψευστούν όπως πάντα με εκκωφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό.»