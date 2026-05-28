Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις: «Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της ΝΔ στη διακυβέρνηση»

Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλει «επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης» και θέτει ερωτήματα για τις τελευταίες έρευνες - «Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά»
Παρουσίαση νέου κόμματος Τσίπρα
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου (Πηγή φωτογραφίας: Louisa Gouliamaki / REUTERS)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σφοδρή επίθεση με φόντο τις δημοσκοπήσεις και την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στο στόχαστρο την «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και κάνοντας λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης».

Το ΠΑΣΟΚ συνδέει ευθέως τις τελευταίες δημοσκοπήσεις με το νέο πολιτικό σκηνικό που επιχειρεί να διαμορφώσει ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», καταγγέλλοντας ότι «συγκεκριμένα συστήματα» επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για έρευνες που, όπως υποστηρίζει, δημοσιεύθηκαν κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, καθώς διενεργήθηκαν τις ίδιες ημέρες και πριν από την ίδρυση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται δύο μετρήσεις, της Interview και της RealPolls, οι οποίες, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζουν εντελώς διαφορετική εικόνα για τη σχέση του κόμματος με την ΕΛΑΣ. «Η μία προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ η άλλη δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», σημειώνει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι τόσο στο κόμμα Τσίπρα όσο και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι πρώτες δημοσκοπικές αποτυπώσεις.

Ιδιαίτερη αιχμή αφήνει η Χαριλάου Τρικούπη και για τη RealPolls, θέτοντας ερωτήματα για την εκπροσώπησή της από τον κ. Αλληλόμη, τον οποίο χαρακτηρίζει συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας του, καθώς και μέλος επιτροπών που είχαν συγκροτήσει υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τα στελέχη της ΕΛΑΣ ότι αποφεύγουν τις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις με εκπροσώπους άλλων κομμάτων, συγκρίνοντας τη στάση τους με εκείνη υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. «Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση κλείνει σε ακόμη υψηλότερους τόνους, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί όσους, όπως σημειώνει, «παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό» ότι «θα διαψευστούν όπως πάντα με εκκωφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Τις τελευταίες μέρες μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας.

Κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες, πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα.

Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες.

Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων.
Αναφορικά, δε, με την εταιρεία RealPolls προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς εκπροσωπείται από τον κ. Αλληλόμη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της Πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι.

Όσοι παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό, θα διαψευστούν όπως πάντα με εκκωφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό.»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
159
118
115
82
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης για Τεχνητή Νοημοσύνη: Χρειαζόμαστε νέο λειτουργικό σύστημα για το κράτος, έχουμε απόθεμα καινοτομίας για να διαπρέψουμε
Στο Ζάππειο, σε συζήτηση με τον CEO της ElevenLabs, ο πρωθυπουργός έθεσε τους τρεις άξονες για την επόμενη ημέρα της AI σε Δημόσιο, υποδομές και καινοτομία - Η αναφορά στα παιδιά, τα social media και τις νέες ρυθμίσεις
Κυριάκος Μητσοτάκης, ElevenLabs
6
Μαρινάκης για τη θεωρία Δουδωνή περί μυστικής συμφωνίας ΝΔ – Τσίπρα: «Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες»
Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός και μετατρέπεται σε κόμμα διαμαρτυρίας που υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι ψεκασμένοι θα ζήλευαν - Ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει τη χώρα πίσω
Παύλος Μαρινάκης
Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την διακήρυξη της ΕΛΑΣ - «Σημαία μας η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη»
«Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη Μαρία Λεπενιώτη, πρώην πρόεδρο του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Ο Αλέξης Τσίπρας στον Άρειο Πάγο
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
115
ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Η dream team του Αλέξη Τσίπρα και ο νέος ρόλος του Διονύση Τεμπονέρα
Την ομάδα των 5 θα πλαισιώνουν κι άλλα πρόσωπα, περίπου 4 με 5, τα οποία θα βρεθούν σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές για να επικοινωνήσουν τις αρχές του νέου κόμματος
H dream team του Αλέξη Τσίπρα 40
Νίκος Ανδρουλάκης: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές δεν γίνεται, κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις αλλά χειραγώγηση της κοινής γνώμης
«Εάν ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλώντας στο Open
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo