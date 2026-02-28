Γεραπετρίτης: «Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά τον ολοκλήρωση του έκτακτου ΚΥΣΕΑ, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε o Γιώργος Γεραπετρίτης, «προτεραιότητα η προστασία των Ελλήνων πολιτών», που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

«Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες και να παραμένουν σε ασφαλή σημεία», είπε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών και ανέφερε ότι υπάρχει πλάνο για την ασφαλή απομάκρυνση των Ελλήνων πολιτών από την περιοχή.

Όπως είπε ακόμη, «εγγυόμαστε για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή».

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

«Ηδη από το πρωί βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια κοινή γραμμή. Προτεραιότητα και βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές.

Ήδη λειτουργούν στις διπλωματικές αποστολές τηλεφωνικές γραμμές έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες. Καλώ τους έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών μας.

Εάν απαιτηθεί για την ελληνική πολιτεία το υπουργείο εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία τα οποία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και τα οποία φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία.

Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι η ελληνική πολιτεία θα τηρήσει και στην περίπτωση αυτή η μια στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων».