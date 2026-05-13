Κόντρα Μαρκόπουλου και Φάμελλου για τις υποκλοπές: «Μπάι πας εξεταστικές δεν γίνονται» – «Πολλαπλά εκβιαζόμενος ο πρωθυπουργός»

Σε μετωπική σύγκρουση για τις υποκλοπές οδηγήθηκαν σήμερα (13.05.2026) στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να απαντά σε υψηλούς τόνους στην επίθεση που εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά της κυβέρνησης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγόρησε την Κουμουνδούρου για «έλλειψη προτάσεων» και για «μονότονο αφήγημα» γύρω από την υπόθεση.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές πήρε χαρακτηριστικά σκληρής κοινοβουλευτικής σύγκρουσης, με τον Σωκράτη Φάμελλο να μιλά για «λαβύρινθο σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου» και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να απαντά ότι «εξεταστικές “μπάι πας” με προσκλήσεις δεν γίνονται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπάι πας εξεταστικές δεν γίνονται»

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, απευθυνόμενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβήτησε τη σαφήνεια της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την υπόθεση. «Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι; Να κάνετε μια εξεταστική “μπάι πας” με προσκλήσεις του κ. Μενουδάκου και του κ. Τζαβέλλα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ χαρακτήρισε την πρόταση Φάμελλου «νεφελώδη», προσθέτοντας: «Μπάι πας εξεταστικές δεν μπορεί να γίνονται στη Βουλή. Μας μπλέξατε πραγματικά εδώ». Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια πρόταση και εμείς θα εξετάσουμε τη στάση μας».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος συνέδεσε την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ με τα εσωκομματικά του προβλήματα. «Επειδή δεν έχετε καμία πρόταση, στα προφανή πολιτικά εσωτερικά αδιέξοδα του χώρου σας απαντάτε με τον ίδιο μονότονο τρόπο», είπε, αφήνοντας αιχμές και για τις συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίθεση Φάμελλου

Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελλος είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών. Αναφερόμενος στη συνέντευξη Γρηγοριάδη, υποστήριξε ότι η παραδοχή πως «τα πήρε όλα πάνω του» το 2022 για να προστατεύσει την παράταξη και την κυβέρνηση αποτελεί, κατά τον ίδιο, «παραδοχή του σκανδάλου».

«Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι παραμένει «κρυπτόμενος και πολλαπλά τελικά εκβιαζόμενος». «Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», πρόσθεσε.

Αιχμές για ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απάντησε και στις υπόλοιπες αιχμές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «παρόμοιο αφήγημα με του κ. Τσίπρα». Αναφερόμενος στη ΔΕΗ, κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι την παρέδωσε «υπερχρεωμένη» και με ζημιές που, όπως είπε, έφταναν σχεδόν το ένα δισ. ευρώ.

«Αφήστε εμάς που καταφέραμε να κάνουμε ήδη μια ΔΕΗ να σπάει όλα τα κοντέρ, τα οικονομικά και επιχειρηματικά, να την οδηγήσουμε στο επιτυχημένο μοντέλο», σημείωσε. Για την ΕΥΔΑΠ, απέρριψε τις αιτιάσεις περί παράκαμψης του ΑΣΕΠ, τονίζοντας ότι «καμία παράκαμψη δεν γίνεται» και ότι στόχος είναι η ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και της διοικητικής ομάδας.

Οικονομία, ακρίβεια και προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ

Στην ομιλία του, ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε συνολική κριτική στην κυβέρνηση και για την οικονομία, υποστηρίζοντας ότι «η πραγματική οικονομία βυθίζεται» και ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει για πλεόνασμα «που έκλεψε από την αγορά και την κοινωνία».

Παράλληλα, επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια, μεταξύ των οποίων αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, πλαφόν στο κέρδος διύλισης και επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου-14ου μισθού.

Η σύγκρουση ολοκληρώθηκε σε υψηλούς τόνους, με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι αναζητεί πολιτική διέξοδο μέσα από τις υποκλοπές και τον Σωκράτη Φάμελλο να επιμένει ότι οι υποθέσεις αυτές συνθέτουν, όπως είπε, «το πραγματικό πρόσωπο» της κυβέρνησης.