Για 9 fake news για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο κάνει λόγο η ΝΔ

Για 9 fake news της αντιπολίτευσης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία.

Με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία επισήμανε 9 σημεία στα οποία δέχεται κριτική το νέο εργασιακό νομοσχέδιο με το κόμμα της Πειραιώς να μιλάει για fake news.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα η ΝΔ στην ανακοίνωση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο αναφέρει τα εξής:

1.Για πρώτη φορά θεσμοθετείται στη χώρα μας η 13ωρη εργασία

Ψευδές. Μέχρι σήμερα ένας εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να απασχοληθεί σε δύο ή και περισσότερους εργοδότες έως 13 ώρες ημερησίως υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται απαρέγκλιτα η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση και η 48ωρη εβδομαδιαία απασχόληση κατά μέσο όρο σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών. Αυτή η δυνατότητα επεκτείνεται τώρα και σε εργαζόμενους που απασχολούνται μόνο από έναν εργοδότη, δίχως να χρειάζεται συνεπώς να προβαίνουν σε μετακίνηση, και μάλιστα με προσαύξηση στην υπερωριακή τους απασχόληση κατά 40%.

2.Εφεξής ο εργοδότης μπορεί να με υποχρεώσει να εργαστώ 13 ώρες ημερησίως χωρίς τη συναίνεσή μου

Ψευδές. Απαιτείται η συγκατάθεση του εργαζομένου για υπερωριακή εργασία. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να δουλεύει για 13 ώρες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3.Αν αρνηθώ να δουλέψω υπερωριακά, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να με απολύσει

Ψευδές. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ρητά ότι ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπερωριακής εργασίας και ότι η άρνηση αυτή δεν μπορεί να συνιστά λόγο απόλυσης.

4.Θεσμοθετείται η 13ωρη εργασία για να απαλλαγεί ο εργοδότης από την πληρωμή των νόμιμων υπερωριών

Ψευδές. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, κάθε ώρα υπερωρίας αμείβεται με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Αυτό διασφαλίζεται και από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς αν δεν δηλωθεί η υπερωρία, η επιπλέον ώρα απασχόλησης θεωρείται παράνομη και οφείλεται προσαύξηση 120%. Η υπερωρία απαιτεί τη συναίνεση του εργαζομένου.

5.Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο εργοδότης μπορεί να με υποχρεώνει να παίρνω την άδεια μου σε πολλά τμήματα

Ψευδές. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει αυξημένη ευελιξία στο αίτημα του εργαζόμενου για χορήγηση της άδειας αναψυχής, επιτρέποντας του να αιτηθεί τη λήψη της ετήσιας άδειάς του τμηματικά, εντός του έτους. Μέχρι τώρα η άδεια αναψυχής μπορούσε να κατατμηθεί μόνο εφόσον μία περίοδος αδείας περιελάμβανε 2 εργάσιμες εβδομάδες, ενώ πλέον ο εργαζόμενος μπορεί – εφόσον το επιθυμεί – να αιτηθεί την κατάτμησή της με μεγαλύτερη ευελιξία.

6.O εργοδότης μπορεί να απαιτήσει να εργάζομαι 13 ώρες ημερησίως όλο το χρόνο

Ψευδές. Ο ανώτατος χρόνος εργασίας είναι 48 ώρες εβδομαδιαίως σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών και το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης οι 150 ώρες ετησίως. Συνεπώς, ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 13 ώρες ημερησίως έως συνολικά 37 ημέρες τον χρόνο, εφόσον συναινεί.

7.Ο εργοδότης θα μπορεί να με απολύει χωρίς να απαιτείται καν η υπογραφή μου

Ψευδές. Μέχρι σήμερα μία επιχείρηση είχε το δικαίωμα να δηλώσει την οικειοθελή αποχώρηση ενός εργαζόμενου που απείχε αδικαιολογήτως από την εργασία του μετά την πάροδο 10 συνολικά εργάσιμων ημερών. Με το νομοσχέδιο αυτός ο χρόνος περιορίζεται στις 5 εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος δεν εμφανίζεται καθόλου στην εργασία του.

8.Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεσμοθετεί την κατ’ εξαίρεση 13ωρη εργασία

Ψευδές. Βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η δυνατότητα για 13η ώρα ημερήσιας απασχόλησης υφίσταται, εφόσον τηρείται απαρέγκλιτα η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση και η 48ωρη εβδομαδιαία απασχόληση σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τα 27 κράτη – μέλη της ΕΕ, πάνω από 10 χώρες αναγνωρίζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη δυνατότητα 13ωρης ημερήσιας υπερωριακής εργασίας.

9.Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο καταργούνται οι εισφορές για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες υπονομεύοντας με αυτό τον τρόπο τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος

Ψευδές. Με ρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 6 Μαρτίου 2025 καταργήθηκαν οι εισφορές στις προσαυξήσεις σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, συνεπώς μειώνοντας το μηνιαίο βάρος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Με τη ρύθμιση αυτή όχι μόνο δεν υπονομεύτηκε η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος αλλά θωρακίστηκε περαιτέρω και ενισχύθηκε γιατί αυξήθηκε πάρα πολύ η συμμόρφωση στη νομοθεσία και συνεπώς τα έσοδα για τα ασφαλιστικά μας ταμεία.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της ισχύουσας αυτής ευνοϊκής ρύθμισης και σε επιχειρήσεις που οικειοθελώς ή μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καταβάλλουν μεγαλύτερη προσαύξηση από την προβλεπόμενη από τον νόμο για τις ώρες υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργίας. Εισφορές όμως συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά.