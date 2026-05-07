Γιάνης Βαρουφάκης: «Μας είπαν κόψτε συντάξεις για να πληρωθεί το ΔΝΤ» – Αποκαλύψεις για την περίοδο των διαπραγματεύσεων

Αφόρητες ήταν οι πιέσεις που άσκησε η Γερμανία στην Ελλάδα για την υπογραφή μνημονίου αποκάλυψε ο Γιάνης Βαρουφάκης. Χαρακτήρισε «σκυλί του πολέμου και κατακτητή» τον Γερμανό πρέσβη Πίτερ Σόοφ.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης φιλοξενήθηκε στο Kontra Channel και αναφέρθηκε στη συνάντηση του πρέσβη της Γερμανίας με τον Αλέξη Τσίπρα που αποκαλύφθηκε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θυμάμαι να με έχει καλέσει στην πρεσβεία πριν γίνουμε κυβέρνηση και σας λέω ότι ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την κυβέρνηση μας. Έκατσα 3 ώρες και κάναμε εικονική διαπραγμάτευση με δική του πρόσκληση. Ήταν “σκυλί του πολέμου”, είχε έρθει με τη νοοτροπία του Γερμανού κατακτητή. Το πιο βασικό ήταν το “θα σας πάρουμε τα σπίτια αν δεν υπογράψετε το μνημόνιο”».

Μιλώντας για τη συνάντηση Τσίπρα – Σόοφ ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε… «Αν έχω διαλέξει ανάμεσα σε αυτά που λέει ο Τσίπρας και ο κ. Πρέσβης, τότε πιστεύω τον πρώτο. Δεν μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω, δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου τέτοια συνάντηση».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης άσκησε, έντονη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό για τη μετέπειτα πορεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Δώσαμε καλό αγώνα αλλά δυστυχώς προσχώρησε στην Τρόικα», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η υπογραφή του τρίτου Μνημονίου αποτέλεσε πολιτική υποχώρηση. Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στη μετέπειτα σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τον πρώην επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Γερούν Ντάισελμπλουμ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. «Μην ξεχνάμε τον Ντάισελμπλουμ, αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο και άσχετο. Ήταν σαν μια ακατέργαστη πέτρα, δεν καταλάβαινε καν αυτά που πρότεινε», δήλωσε. Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον Αλέξη Τσίπρα, πρόσθεσε πως «αυτόν τον είχε ο Τσίπρας μετά το Μνημόνιο και χαριεντίζονταν στο Μαξίμου. Αυτό δεν μπορεί να συγχωρεθεί στον πρώην πρωθυπουργό».

Όταν ρωτήθηκε για το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είπε. «Το πρόγραμμα δεν μπορούσε να κλείσει και χρειάζονταν τρίτο για να κλείσει το μνημονιακό πρόγραμμα. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας τους έδωσε την ευκαιρία να ρίξουν το δικό τους φταίξιμο στην αριστερά».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης αποκάλυψε και μια συζήτηση που είχε με Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, καθώς τον είχε ρωτήσει πότε αποφάσισε να ρίξει τον Σαμαρά. Ο Γερμανός υπουργός του απάντηση «τον Ιούλιο του 2014».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης χαρακτήρισε «ανεκδιήγητο, αδαή και ανήθικο» τον Κλάους Ρέγκλινγκ, υποστηρίζοντας ότι του είχε πει «δεν έχετε να πληρώσετε το ΔΝΤ; Κόψτε συντάξεις. Μιλάμε για τέτοια ποιότητα ανθρώπου».