Γιάννης Οικονόμου: Δεν ακυρώνουμε το επιτελικό κράτος

Για την πρωτοβουλία του να υπογράψει την ανοιχτή επιστολή μαζί με άλλους τέσσερις γαλάζιους βουλευτές μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, σημειώνοντας πως η επιστολή του δεν ακυρώνει το «επιτελικό κράτος» που έχει αποδεχθεί όπως λέει σωτήριο.

Ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ σημείωσε πως στόχος της επιστολής είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή κρατώντας τα θετικά. Έσπευσε να τονίσει πως το «επιτελικό κράτος» έχει συνδράμει θετικά σε ορισμένα πράγματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία με την εμπειρία δεκαετιών μπορεί να βοηθήσει ώστε να αλλάξουν κάποια πράγματα. «Ούτε ανατρέχουμε στο παρελθόν, ούτε αναπαράγουμε μοντέλα» σημείωσε.

Σε ερώτηση γιατί δεν άσκησε την ίδια κριτική όταν ήταν μέλος του υπουργικού συμβουλίου είπε πως μια περίοδος διακυβέρνησης έχει συνέχεια, δεν κρίνεται από μια στιγμή και επανέλαβε πως «το επιτελικό κράτος» έχει συμβάλλει θετικά σε διάφορες περιόδους, όπως την εποχή της πανδημίας.

Σε άλλη ερώτηση γιατί δεν κατατέθηκαν οι προτάσεις κατά τον προσυνεδριακό διάλογο της Νέας Δημοκρατίας, ο ίδιος απάντησε ότι έχουν κατατεθεί παρόμοιες προτάσεις και στο παρελθόν «και θα το κάνουμε και στο μέλλον».