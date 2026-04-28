Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Γιάννης Οικονόμου: Δεν ακυρώνουμε το επιτελικό κράτος

Ο Γιάννης Οικονόμου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Για την πρωτοβουλία του να υπογράψει την ανοιχτή επιστολή μαζί με άλλους τέσσερις γαλάζιους βουλευτές μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, σημειώνοντας πως η επιστολή του δεν ακυρώνει το «επιτελικό κράτος» που έχει αποδεχθεί όπως λέει σωτήριο. 

Ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ σημείωσε πως στόχος της επιστολής είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή κρατώντας τα θετικά. Έσπευσε να τονίσει πως το «επιτελικό κράτος» έχει συνδράμει θετικά σε ορισμένα πράγματα. 

Σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία με την εμπειρία δεκαετιών μπορεί να βοηθήσει ώστε να αλλάξουν κάποια πράγματα. «Ούτε ανατρέχουμε στο παρελθόν, ούτε αναπαράγουμε μοντέλα» σημείωσε. 

Σε ερώτηση γιατί δεν άσκησε την ίδια κριτική όταν ήταν μέλος του υπουργικού συμβουλίου είπε πως μια περίοδος διακυβέρνησης έχει συνέχεια, δεν κρίνεται από μια στιγμή και επανέλαβε πως «το επιτελικό κράτος» έχει συμβάλλει θετικά σε διάφορες περιόδους, όπως την εποχή της πανδημίας. 

Σε άλλη ερώτηση γιατί δεν κατατέθηκαν οι προτάσεις κατά τον προσυνεδριακό διάλογο της Νέας Δημοκρατίας, ο ίδιος απάντησε ότι έχουν κατατεθεί παρόμοιες προτάσεις και στο παρελθόν «και θα το κάνουμε και στο μέλλον». 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης αφήνει χυδαία υπονοούμενα για τους δικαστές, για να δείτε πώς πέφτουν οι μάσκες
Ο υπουργός Υγείας θύμισε ότι με νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το 2024, οι ίδιοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς σε Ολομέλεια ψηφίζουν σε μυστική διαδικασία ποιον επιθυμούν να προαχθεί στο αξίωμα
Άδωνις Γεωργιάδης 5
Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για υποκλοπές και Εξεταστική Επιτροπή: «Επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη»
Η απάντηση της κυβέρνησης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μετά τις αιχμές κατά του Αρείου Πάγου και την προαναγγελία κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας για την υπόθεση.
Παύλος Μαρινάκης 5
Διπλωματικές πηγές για επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Στο τραπέζι θαλάσσιες ζώνες, μεταναστευτικό και επενδύσεις
Ο υπουργός Εξωτερικών είχε επαφές στην Τρίπολη με τη λιβυκή ηγεσία – Συμφωνήθηκε νέος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας
Επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Λιβύη
Newsit logo
Newsit logo