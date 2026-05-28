Μαρία Λεπενιώτη: Η δικαστικός που «καθήλωσε» τη Χρυσή Αυγή στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα

Η πρώην ανώτατη δικαστικός που ταυτίστηκε με την ιστορική απόφαση για την εγκληματική οργάνωση συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη της «ΕΛΑΣ - Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης»
Λεπενιώτη και Τσίπρας
Η δικαστής Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον Άρειο Πάγο, κατά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών για την ίδρυση του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η παρουσία της Μαρίας Λεπενιώτη στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, κατά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» στον Άρειο Πάγο, το πρωί της Παρασκευής (28.05.2026), δεν πέρασε απαρατήρητη. Η πρώην ανώτατη δικαστικός υπήρξε η πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, σε μία από τις πιο φορτισμένες δικαστικές διαδικασίες της Μεταπολίτευσης.

Η Μαρία Λεπενιώτη, δικαστικός με μακρά διαδρομή και αυστηρό θεσμικό αποτύπωμα, συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Η παρουσία της αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό και συμβολικό βάρος, καθώς το όνομά της έχει συνδεθεί με τη δίκη που έκρινε τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση.

Στον Άρειο Πάγο η Μαρία Λεπενιώτη για την κατάθεση απο τον Αλέξη Τσίπρα της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών για το νέο κόμμα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η δικαστής της ιστορικής απόφασης

Η Μαρία Λεπενιώτη ήταν η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που ανακοίνωσε την καταδίκη του Νίκου Μιχαλολιάκου και άλλων στελεχών της Χρυσής Αυγής για διεύθυνση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν επίσης η δικαστής που έκρινε ένοχο τον Γιώργο Ρουπακιά για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η απόφαση εκείνη, το 2020, καταγράφηκε ως μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής Δικαιοσύνης. Ήταν η στιγμή που η Μάγδα Φύσσα, έξω από το δικαστήριο, φώναξε «Δικαιωθήκαμε» και «ο Παύλος τα κατάφερε», δίνοντας στην ετυμηγορία διάσταση ιστορικής δικαίωσης.

Η δικαστής Μαρία Λεπενιώτη που «καθήλωσε» τη Χρυσή Αυγή (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)

Η Μαρία Λεπενιώτη διηύθυνε μια δίκη με τεράστιο πολιτικό, κοινωνικό και συναισθηματικό φορτίο. Με εντάσεις, διακοπές, αντιπαραθέσεις και υψηλή πίεση, κράτησε την έδρα σε αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, στοιχείο που αναγνωρίστηκε ακόμη και από όσους την περιέγραφαν ως άτεγκτη και αυστηρή.

Η δικαστής Μαρία Λεπενιώτη που «καθήλωσε» τη Χρυσή Αυγή (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)

Από την υπόθεση Κουσουρή στη Χρυσή Αυγή

Η σχέση της με υποθέσεις που συνδέθηκαν με τη Χρυσή Αυγή δεν ξεκίνησε το 2020. Περίπου τρεις δεκαετίες νωρίτερα, ως ανακρίτρια, είχε χειριστεί την υπόθεση της επίθεσης κατά του Δημήτρη Κουσουρή από ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής, με επικεφαλής τον Αντώνη Ανδρουτσόπουλο, γνωστό ως «Περίανδρο».

Η διαδρομή αυτή δίνει στη δημόσια παρουσία της σήμερα πρόσθετη βαρύτητα. Δεν πρόκειται απλώς για μια πρώην ανώτατη δικαστικό που υπογράφει μια ιδρυτική διακήρυξη, αλλά για ένα πρόσωπο που έχει ταυτιστεί με υποθέσεις-ορόσημα απέναντι στη βία της άκρας Δεξιάς.

Η δικαστής Μαρία Λεπενιώτη που «καθήλωσε» τη Χρυσή Αυγή (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)

Ποια είναι η Μαρία Λεπενιώτη

Γεννημένη το 1958, η Μαρία Λεπενιώτη εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1984. Προήχθη σε εφέτη το 2006, στη συνέχεια σε πρόεδρο εφετών και αργότερα σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στο αστικό και εργατικό δίκαιο και μιλά αγγλικά και γαλλικά.

Στη δικαστική της πορεία χειρίστηκε μεγάλες και απαιτητικές υποθέσεις: το λεγόμενο «συνδικάτο του εγκλήματος», υποθέσεις εκβιαστών, υποθέσεις κυκλωμάτων προστασίας νυχτερινών κέντρων, καθώς και δίκες με πολιτικό και οικονομικό βάρος, όπως υποθέσεις εξοπλιστικών.

Συνάδελφοί της την έχουν περιγράψει ως εργασιομανή, αυστηρή και απαιτητική. Αυτά τα χαρακτηριστικά, που σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργούν ως ψυχρή περιγραφή υπηρεσιακού ύφους, στη δίκη της Χρυσής Αυγής μετατράπηκαν σε θεσμικό πλεονέκτημα.

Το πολιτικό βάρος της παρουσίας της στο πλευρό του Τσίπρα

Η εμφάνισή της στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στον Άρειο Πάγο προσδίδει συμβολικό βάρος στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Η υπογραφή της στην ιδρυτική διακήρυξη της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» δεν είναι μια τυπική συμμετοχή, αλλά φέρει το αποτύπωμα μιας δικαστικής διαδρομής που συνδέθηκε με μία από τις πιο καθοριστικές αποφάσεις της νεότερης ελληνικής Δικαιοσύνης. Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η παρουσία της εκπέμπει μήνυμα θεσμικότητας και αντιφασιστικού συμβολισμού.

