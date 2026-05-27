Η κυβέρνηση βλέπει επανάληψη του 2015 πίσω από την «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα: «Έχει κριθεί από τον κόσμο»

Και μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), η κυβέρνηση αναμένει και το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα – κοστολογημένο, όπως τονίζει – για να τοποθετηθεί επί της ουσίας της πολιτικής πρότασης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, για τη χώρα.

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες» ήταν το πρώτο σχόλιο κυβερνητικών πηγών, για τον νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω» προσέθεταν οι ίδιες πηγές, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής του Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

«Ο Τσίπρας έχει κριθεί από τον κόσμο»

Το Μέγαρο Μαξίμου από σήμερα αναμένεται να εστιάσει πιο εμφατικά στα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού: «Ο Τσίπρας έχει την πορεία του, έχει μια διαφορά από τους υπόλοιπους, έχει αξιολογηθεί, έχει κριθεί από τον κόσμο. Έχει κυβερνήσει, έχει τα αποτελέσματά του» είναι η θέση της κυβέρνησης.

Το διακύβευμα

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα εστιάζει στα δικά της πεπραγμένα και στην αποτελεσματικότητα του έργου της, και όπως προκύπτει και από την πρώτη αντίδραση πηγών του Μαξίμου, το διακύβευμα θα είναι… αν οι πολίτες θέλουν η χώρα να προχωρήσει μπροστά, προς το μέλλον, ακόμη πιο γρήγορα, ή αν θέλει να επιστρέψει 10 χρόνια πίσω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσο και να προσπαθεί ο κ.Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να «θάψει» βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα» δηλώνουν στελέχη της κυβέρνησης, τονίζοντας με νόημα ότι, μεταξύ άλλων, επί της διακυβέρνησης του, επιβλήθηκαν 29 νέοι φόροι, ότι επέλεξε να επιβάλει φόρους και περικοπές στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους αντί για τα ισχυρά οικονομικά στρώματα (όπως οι εφοπλιστές) και ότι πολιτεύτηκε βασιζόμενος σε οικονομικές ουτοπίες και «λεφτόδεντρα», υποσχόμενος παροχές που οδήγησαν τελικά στο τρίτο μνημόνιο, στο κλείσιμο των τραπεζών και στα capital controls το 2015.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορεί την τότε κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης των Θεσμών και της Δικαιοσύνης, παραπέμποντας τόσο στον ποινικό κώδικα της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ (νόμος Παρασκευόπουλου), που είχε ως αποτέλεσμα την αποφυλάκιση κακοποιών και βαρυποινιτών, όσο και στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών και της προσπάθειας να δημιουργηθεί το SYRIZA Channel.

Τσίπρας ή Ανδρουλάκης στη δεύτερη θέση;

Το βλέμμα τώρα στρέφεται στις δημοσκοπήσεις που θα διεξαχθούν από τις επόμενες κιόλας ημέρες και στην αποτύπωση της δυναμικής του κόμματος ΕΛΑΣ, αν και η κυρίαρχη άποψη είναι ότι σαφέστερη εικόνα θα υπάρξει μετά από τουλάχιστον ένα μήνα για τον αν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσουν «μάχη» για τη δεύτερη θέση.

Κυβερνητικά στελέχη, δημόσια επιμένουν ότι δεν τους απασχολεί αν θα είναι δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο το ενδιαφέρον του Μεγάρου Μαξίμου για τη δεύτερη θέση στις κάλπες είναι υπαρκτό και μεγάλο, καθώς το κόμμα που θα «κόψει το νήμα» στις εκλογές θα αλλάξει και τα δεδομένα για την κυβέρνηση, και ακόμη περισσότερο στην περίπτωση που η ΝΔ δεν πετύχει αυτοδυναμία.

Οι εκτιμήσεις «γαλάζιων» στελεχών

«Γαλάζια» στελέχη, σε συζητήσεις, παραδέχονται ότι μάλλον θα εννοούσε τη ΝΔ τη δεύτερη θέση να καταλάβει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς, όπως αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις, οι βασικές «δεξαμενές» του κόμματος του είναι πρώην και νυν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, τμήμα ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ ερείσματα καταγράφεται να έχει και στο ΜέΡΑ 25 και στο ΠΑΣΟΚ.

Αντίθετα το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη έχει ερείσματα και στους κεντρώους και μετριοπαθείς ψηφοφόρους, στους οποίους «ποντάρει» και η ΝΔ.

Η στρατηγική της ΝΔ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Στην περίπτωση που οι κάλπες αναδείξουν το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη στη δεύτερη θέση, η στρατηγική της ΝΔ, δεν μεταβάλλεται σημαντικά και πάντως η σύγκριση θα εστιάζει περισσότερα στη σύγκριση: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά δηλαδή των δύο αρχηγών και κυρίως στην καταλληλότητα για τη θέση του πρωθυπουργού, με τα ποσοστά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις να είναι χαμηλά σε σχέση με τα ποσοστά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μητσοτάκης: «Πολιτική Βαβέλ»

Το στίγμα για το πως θα κινηθεί το Μέγαρο Μαξίμου το επόμενο διάστημα στο υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό δόθηκε χθες (26.05.2026) και από τον πρωθυπουργό, κατά την παρέμβαση του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος επέμεινε ότι η κυβέρνηση θα μείνει προσηλωμένη στην παραγωγή κυβερνητικού έργου που αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Αναφερόμενος στα νέα κόμματα τόνισε ότι «φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απώτερο παρελθόν».

Στο στόχαστρο του πρωθυπουργού βρέθηκε και το ΠΑΣΟΚ και μίλησε για «μία πολιτική Βαβέλ, η οποία έχει έναν μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης», όπως είπε.