Γιώργος Λιάνης: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν σκοπεύει να βάλει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, δεν βιάζεται

«Το ΠΑΣΟΚ χάρισε 15 χρόνια ευτυχίας στους Έλληνες» είπε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Λιάνης
Γιώργος Λιάνης
Γιώργος Λιάνης / NDP PHOTO

Ο Γιώργος Λιάνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και μίλησε για τις πολιτικές εξελίξεις, το βιβλίο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, την πορεία του στην πολιτική αλλά και την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να ανεβάσει τα ποσοστά του.

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάνης, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και παραμένει φίλος του. Έτσι εξήγησε το γεγονός πως βρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο άλλοτε υπουργός το χαρακτήρισε ενδιαφέρον.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι φίλος μου, μιλάμε και ήξερα νωρίτερα για το βιβλίο. Η Ιθάκη είναι μία ωραία ιδέα. Ο Τσίπρας συνδιαλέγεται με το ποίημα μέσα από έναν ψίθυρο με τον εαυτό του. Δεν σκοπεύει να βάλει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, δεν βιάζεται».

«Ο Αλέξης Τσίπρας εξέθεσε συντρόφους του, αλλά αυτά τα πρόσωπα δεν τον κρατάνε από πουθενά. Δεν έχει προσωπικό σκάνδαλο να τον βαρύνει και αυτό είναι σημαντικό».

Για το ΠΑΣΟΚ δήλωσε πως είναι το πιο αδικημένο κόμμα στη Βουλή, ενώ συμπλήρωσε πως το κόμμα «χάρισε 15 χρόνια ευτυχίας στους Έλληνες».

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε την αθανασία με το μέρος του και δεν βλέπω να υπάρχει άλλος στον ορίζοντα. Υπάρχει λειψανδρία στην Ελλάδα και το εγχείρημα του Τσίπρα θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ενός ανδρός αρχή», είπε.

Αυτή την περίοδο ο Γιώργος Λιάνης κάνει ραδιόφωνο, γράφει δύο βιβλία, ενώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τον αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα. «Ανάμεσα σε δημοσιογραφία και πολιτική, θα επέλεγα δημοσιογραφία και ξερό ψωμί», είπε.

