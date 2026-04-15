Γιώργος Μυλωνάκης: Ευχές ανάρρωσης από τον ΣΥΡΙΖΑ – «Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους οικείους του»

Τη συμπαράστασή του προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, για την περιπάτεια της υγείας του.

«Στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, στη σχετική ανακοίνωση. «Με την ελπίδα για γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους οικείους του» προστίθεται.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026) λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί διαπιστώθηκε ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, ενώ στη συνέχεια υποβλήθηκε σε εμβολισμό. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν και τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.