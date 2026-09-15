Κουτσούμπας κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα: «Στημένη» αντιπαράθεση, θυμίζει αγώνα του Βραδυποριακού με τον Ταλαιπωριακό

Με αγώνα παλαιμάχων –και μάλιστα «στημένο»– παρομοίασε την πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Αλέξη Τσίπρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας την Τρίτη (15.09.2026) από το βήμα της Βουλής πυρά και προς τις δύο πλευρές. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επιστράτευσε τον Βραδυποριακό και τον Ταλαιπωριακό για να περιγράψει τη μεταξύ τους σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση το διακύβευμα δεν είναι ένας «καλός σκοπός», αλλά «η κυβερνητική καρέκλα».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έβαλε στο ίδιο κάδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, με το ΚΚΕ να επιχειρεί να αναδείξει κοινές συνισταμένες στις προτάσεις ΝΔ, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στο πεδίο των μισθών και των εργασιακών σχέσεων. Στο επίκεντρο της επίθεσής του βρέθηκαν ο 13ος και ο 14ος μισθός στο Δημόσιο, αλλά και η πρόσφατη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας.

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«Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει ομάδα επιπέδου Μπαρτσελόνα, αλλά τελικά η αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θυμίζει περισσότερο τον αγώνα του… Βραδυποριακού με τον Ταλαιπωριακό», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η παρομοίωση, ωστόσο, συνοδεύτηκε από μια σαφώς οξύτερη πολιτική αιχμή.

«Με τη διαφορά ότι οι συμπαθείς παλαίμαχοι μαζεύονταν για να παίξουν μπάλα για καλό σκοπό, ενώ τα κόμματα αυτά ανταγωνίζονται σε ένα “στημένο” παιχνίδι σούπα για την κυβερνητική καρέκλα», πρόσθεσε.

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«Ο Τσίπρας δεν βρήκε ούτε μία λέξη για 13ο και 14ο μισθό»

Από την ποδοσφαιρική παρομοίωση ο γ.γ. του ΚΚΕ πέρασε στην κριτική για τις εξαγγελίες των κομμάτων, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση.

Για τον Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ότι κατά την παρουσίαση των προτάσεών του δεν έκανε καμία αναφορά στην πλήρη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο.

«Ο κ. Τσίπρας, από την άλλη, στις δικές του εξαγγελίες, δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού», ανέφερε.

Τα πυρά του στράφηκαν και προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε ότι μιλά μόνο για τον 13ο μισθό και μάλιστα υπό δημοσιονομικές προϋποθέσεις.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είπε κουβέντα για τον 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Μόνο για τον 13ο και μάλιστα σταδιακά, “αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια”», είπε.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αντέτεινε ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει εννέα τροπολογίες και τρεις προτάσεις νόμου για την πλήρη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, καθώς και της 13ης και 14ης σύνταξης.

«Τις απορρίψατε όλοι μαζί με παρόμοια επιχειρήματα περί “αντοχής της οικονομίας”», σχολίασε.

Δημήτρης Κουτσούμπας: «Η οικονομία σας αντέχει δισεκατομμύρια για το μεγάλο κεφάλαιο»

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ επιχείρησε στη συνέχεια να αντιστρέψει το επιχείρημα των δημοσιονομικών αντοχών, αντιπαραβάλλοντας τις δαπάνες για επιχειρηματικούς ομίλους και εξοπλιστικά προγράμματα με τις αποδοχές των εργαζομένων στο Δημόσιο.

«Η οικονομία σας αντέχει δισεκατομμύρια επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και για αμφίβολης αποτελεσματικότητας πυραυλικά συστήματα, όπως η “Ασπίδα του Αχιλλέα”», είπε.

«Δεν αντέχει, όμως, δημόσια και δωρεάν Παιδεία, ούτε αξιοπρεπείς μισθούς για τους εκπαιδευτικούς που μορφώνουν τα παιδιά μας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις δυσκολίες στέγασης που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί, αλλά και στις συνθήκες για εργαζομένους σε νοσοκομεία, δήμους και υπουργεία.

«Να τον χαίρεστε» – Η επίθεση για το επίδομα ανεργίας

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας και για τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το επίδομα ανεργίας, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Αναφερόμενος στις εισφορές των εργαζομένων για την ανεργία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σχεδιάζει να τις κατευθύνει προς την εργοδοσία.

«Και βέβαια, όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο –να τον χαίρεστε– αυτές τις εισφορές, όπως και τις αντίστοιχες εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων, σχεδιάζετε να τις δώσετε πεσκέσι στην εργοδοσία, λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας», ανέφερε.

Συνέδεσε μάλιστα την κριτική του με την τοποθέτηση περί διάρκειας του επιδόματος ανεργίας, λέγοντας προς την κυβερνητική πτέρυγα: «Γιατί λέτε ότι το επίδομα ανεργίας δεν υπάρχει λόγος να διαρκεί πάνω από δύο μήνες».

ΚΚΕ: Πυρά για το νομοσχέδιο και τους δημοσίους υπαλλήλους

Η παρέμβαση του Δημήτρη Κουτσούμπα έγινε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο χαρακτήρισε συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής για το Δημόσιο.

Όπως υποστήριξε, το νομοσχέδιο «έρχεται να συμπληρώσει το παζλ των αντεργατικών νόμων» για τους μισθούς, το πειθαρχικό δίκαιο και την αξιολόγηση.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, κάνοντας λόγο για διαδικασίες ψευδεπίγραφης «αμεροληψίας», ενώ χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη εξέλιξη» την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας.

Κατά τον γ.γ. του ΚΚΕ, πίσω από τις αλλαγές βρίσκεται η επιδίωξη ενός κρατικού μηχανισμού περισσότερο «ευέλικτου» για τις ανάγκες της οικονομίας και ταυτόχρονα περισσότερο αυταρχικού απέναντι στους εργαζομένους.

«Τι σόι αξιολόγηση θέλετε να κάνετε;»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκλεισε το μέτωπο της κριτικής του συνδέοντας την αξιολόγηση στο Δημόσιο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Και ποιοι μιλάνε για αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων; Αυτοί που στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κυνηγούσαν και έλεγαν “κακά σπυριά” όσους υπαλλήλους θέλησαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους», ανέφερε.

Και κατέληξε με μία ακόμη αιχμή προς την κυβέρνηση: «Καταλάβαμε, λοιπόν, τι σόι αξιολόγηση θέλετε να κάνετε».