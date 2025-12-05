H Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο – «Γεια σου Βόρεια Ελλάδα»

Θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο έτυχε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ την Παρασκευή (05.12.2025), με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα.

Στη συνάντηση, που σύμφωνα με ανάρτηση της Μητρόπολης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνόδευσε ο γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Τζέρι Ισμαήλ (Jerry Ismail).

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος ευχήθηκε στην Αμερικανίδα πρέσβη καλή δύναμη στα νέα της καθήκοντα, συζήτησε μαζί της θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και παρουσίασε δράσεις της μητρόπολης, ενώ πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων.

Στην επίσημη συνάντηση παρέστησαν εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως ο Πρωτοσύγκελλος, π. Ιάκωβος Αθανασίου, ο γενικός αρχιερατικός Επίτροπος, π. Φώτιος Ζαρζαβατσάκης, ο γενικός γραμματέας, π. Νικόλαος Χαμαμτζόγλου, και ο υπεύθυνος του ιδιαιτέρου γραφείου, Κωνσταντίνος Κωνσταντινάκης.

Επίσκεψη και στον Άγιο Δημήτριο

Ακολούθως, η πρέσβης, τα μέλη της συνοδείας της και ο επίσκοπος μετέβησαν στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, όπου τους υποδέχθηκε ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού, π. Δαμασκηνός Πέτικας, με τους συνεφημερίους του, π. Γεώργιο Θεοδωρή και π. Νικόλαο Χαμαμτζόγλου.

Την ξενάγηση στον Ιερό Ναό του Αγίου ανέλαβε η ξεναγός Ιωάννα Τρικούκη, η οποία ενημέρωσε την πρέσβη των ΗΠΑ και τους συνοδούς της σχετικά με την ιστορία του Ιερού Ναού και τα ιερά σεβάσματα που φυλάσσονται εντός του.

«Γεια σου Βόρεια Ελλάδα! Τι τιμή που επισκέπτομαι τελικά τη Θεσσαλονίκη…», έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη λεζάντα της φωτογραφίας που «ανέβασε» στο προφίλ της στο Instagram το απόγευμα της Παρασκευής (05.12.2025):

Πριν από την αναχώρηση της κ. Γκιλφόιλ από τον Ιερό Ναό του Πολιούχου ο ποιμενάρχης της προσέφερε την ιερά εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

H Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τη Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ως γνωστόν, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συμμετείχε την Πέμπτη (04.12.2025) στη λαμπαδηδρομία για τη μεταφορά της φλόγας των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, τραβώντας τα βλέμματα με την παρουσία της.

Λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Πέμπτης, έκανε την εμφάνισή της στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, φορώντας την επίσημη στολή των λαμπαδηδρόμων.

Τη Φλόγα παρέδωσε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Στέφανος Χανδακάς, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian στους Αγώνες της Atlanta 1996, σε μία λιτή αλλά συμβολική τελετή, που σηματοδότησε τη συνέχεια του Ολυμπιακού ταξιδιού προς το Milano Cortina 2026.