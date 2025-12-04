H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγινε λαμπαδηδρόμος και έτρεξε στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου με τη Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί σήμερα (04.12.2025) στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026, για να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία, μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (06.02.2025). Αρκετοί διάσημοι συμμετείχαν στην λαμπαδηδρομία και σε αυτή την πορεία της Φλόγας, μεταξύ αυτών και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ήταν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί της Πέμπτης (04.12.2025), όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ -ντυμένη με τη στολή των λαμπαδηδρόμων για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες- παρέλαβε τη Φλόγα από από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα Στέφανο Χανδακά μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αφού έτρεξε την προβλεπόμενη απόσταση η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα την παρέδωσε στον Τζος Χακ, Νo 2 της Πρεσβείας των ΗΠΑ κι εκείνος με τη σειρά του, στον συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump Χρήστο Μαραφάτσο.