Σφοδρή επίθεση Παύλου Μαρινάκη σε Αλέξη Τσίπρα: Να ζητήσει συγγνώμη ο «πρωθυπουργός των μουσαμάδων»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα μετά τα όσα είπε στη συνέντευξή του πρώην πρωθυπουργού στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε με σκληρή γλώσσα σχετικά με τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η βασική πηγή αντίδρασης για κάθε λογικό άνθρωπο είναι όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την οικονομία, κάνοντας λόγο για «θράσος» και «απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή». Όπως είπε, ωστόσο, οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού επεκτάθηκαν και σε άλλα ζητήματα, όπως το μετρό Θεσσαλονίκης και η τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο.

Για την ακρίβεια, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί διαφορετική λογική από την αντιπολίτευση. «Πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά, μετά εξαγγέλλουμε τα μέτρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 91 φόρους.

«Εφαρμόζουμε ό,τι ανακοινώνουμε. Σέβομαι την κριτική των πολιτών. Δίνουμε όσα περισσότερα μπορέσαμε να μαζέψουμε και όσα μας επιτρέπει η Ευρώπη», σημείωσε. Όπως τόνισε, στόχος είναι να επιστρέφονται στην κοινωνία οι δημοσιονομικές δυνατότητες μέσω μέτρων μόνιμου χαρακτήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την κριτική σχετικά με τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «δεν έχει καμία βάση», παραπέμποντας στη σαφή, όπως είπε, απάντηση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

Αναφερόμενος στο μετρό Θεσσαλονίκης, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να ζητήσει συγγνώμη, χαρακτηρίζοντάς τον «πρωθυπουργό των μουσαμάδων» που παρέδωσε ένα έργο το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν ήταν λειτουργικό.

Για την τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε το σύστημα σε ποσοστό μόλις 1%, ενώ σήμερα «κουνάει το δάχτυλο» στην κυβέρνηση που την ολοκλήρωσε.

«Παραλάβαμε μία σύμβαση στην οποία δεν είχε γίνει καμία σοβαρή δουλειά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και προχώρησε σε παρεμβάσεις όπως ο γεωεντοπισμός και το σύστημα ΕTCS.

Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε και τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για ρουσφέτια στον χώρο της Υγείας, υποστηρίζοντας ότι «όχι μόνο δεν συμβαίνουν ρουσφέτια στην υγεία, αλλά ακριβώς το αντίθετο», με το νέο σύστημα για τη σειρά των χειρουργείων.

Σχετικά με το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, χαρακτήρισε τη σχετική συζήτηση «αστεία», σημειώνοντας ότι το ερώτημα θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

«Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών. Ποιος θα είναι δεύτερος εκλογικά, άρα ο αντίπαλός μας, θα το καθορίσουν οι πολίτες», ανέφερε.

Όπως τόνισε, δουλειά της κυβέρνησης είναι «να είμαστε αποτελεσματικοί και να περιγράψουμε ρεαλιστικό σχέδιο».

Τέλος, αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του καλλιτέχνη.

«Μαζί με τον Γιώργο φεύγει μια διαφορετική εποχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μένει στην ανάρτηση του υπουργού Υγείας και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου.

«Όλα πρέπει να ελεγχθούν εξονυχιστικά. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να το εφαρμόζουν οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι», κατέληξε.