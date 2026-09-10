Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας με τη βιομηχανία της προτεραιοποίησης»

«Tο συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ» τόνισε αρχικά ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Πέμπτης (10.09.2026) βρέθηκε στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα και ξεναγήθηκε στις υποδομές οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατ. ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς: τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

«Tο συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ. Η χώρα μας σήμερα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου, που είναι και απολύτως απαραίτητη παραγωγή για την Ευρώπη συνολικά, για να μπορέσει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της αυτονομία» τόνισε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ, στο Athens Life Tech Park, είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι απλά ένας πολύ όμορφος χώρος στον οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα, ένας χώρος υποδοχής Start-up επιχειρήσεων, ένα συνεδριακό κέντρο, είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις ΗΠΑ. «Είναι πολλές οι ιστορίες εξαιρετικά επιτυχημένων Ελλήνων επιστημόνων αλλά και ιδρυτών εταιρειών που διέπρεψαν και διαπρέπουν στο εξωτερικό σε αυτόν τον τόσο ανταγωνιστικό κλάδο» ανέφερε.

mitsotakis
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Athens Life Tech Park

«Και αυτό το οποίο μας απασχολούσε πάντα είναι πώς μπορούμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας του εξωτερικού και της Ελλάδος, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα βιοτεχνολογίας, το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, και το οποίο, όπως πολύ όμορφα είπατε, θα μπορεί να δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές που δεν θα αναγκάσουν τα νέα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν τα οράματά τους.

mitsotakis

Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω, στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
124
117
101
74
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Άδωνις Γεωργιάδης: «Η πλασμαφαίρεση είναι μία πολύ βαριά διαδικασία, γίνεται μόνο σε νοσοκομεία», λέει με αφορμή τον θάνατο Μαζωνάκη
«Σε κάθε πόλη υπάρχει ο οικείος ιατρικός σύλλογος και αυτός είναι υπεύθυνος για να ελέγχει τους γιατρούς στα προσωπικά τους ιατρεία», είπε ο υπουργός Υγείας
Αδωνις Γεωργιαδης
Παύλος Μαρινάκης: «Δεν λέμε “μακριά από εμάς το ΠΑΣΟΚ”» – Αιχμές κατά Σαμαρά και σκληρή επίθεση σε Τσίπρα
Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα χωρίς νέους φόρους - Η αυτοκριτική για την πανεπιστημιακή αστυνομία και το μήνυμα για την ακρίβεια
Παύλος Μαρινάκης 5
Αλέξης Τσίπρας: Οι πρώτες αντιδράσεις μετά τη ΔΕΘ – «Πεταμένα λεφτά το rebranding», «έχει ροπή στο ψέμα»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος» - «Δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν», απαντά το ΠΑΣΟΚ για τον Γιώργο Σιακαντάρη
Αλέξης Τσίπρας, ΕΛΑΣ
Newsit logo
Newsit logo