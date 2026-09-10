Άδωνις Γεωργιάδης: «Η πλασμαφαίρεση είναι μία πολύ βαριά διαδικασία, γίνεται μόνο σε νοσοκομεία», λέει με αφορμή τον θάνατο Μαζωνάκη

«Πολύ βαριά» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης την διαδικασία της πλασμαφαίρεση μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Επεσήμανε ότι αυτή γίνεται «μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον», αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο καθεστώς ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή χθες (9/9/2026) σε ηλικία 54 ετών, ενώ βρισκόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανάρτησε αμέσως ποστ στο X υποστηρίζοντας ότι «η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη».

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Στη σημερινή συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΙ ανέφερε ότι ο έλεγχος των απλών ιατρείων στην Ελλάδα, όπως και σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου, αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων Ιατρικών Συλλόγων και όχι του υπουργείου. «Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς. Αυτή είναι η λογική. Είναι πάρα πολλοί, δεν μπορεί το κράτος να μπει σε κάθε ιατρείο. Είναι σχεδόν πρακτικά αδύνατο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει περίπου 30% δειγματοληπτικό έλεγχο»

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποιεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνει στο υπουργείο, δειγματοληπτικούς ελέγχους περίπου στο 30% των γιατρών κάθε χρόνο. «Σε κάθε πόλη υπάρχει ο οικείος ιατρικός σύλλογος και αυτός είναι υπεύθυνος για να ελέγχει τους γιατρούς στα προσωπικά τους ιατρεία», είπε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ιατρείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ήταν δηλωμένο ως απλό παθολογικό ιατρείο. «Τι θα πει αυτό; Ότι πας μέσα, σου κάνουν μια παθολογική εξέταση. Άρα το πολύ-πολύ να σου πάρει ένα αίμα για να σου στείλει εξετάσεις. Δεν είχε για να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό», σημείωσε.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ξεκαθαρίζοντας ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο που περιέγραψε, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για «μία διαδικασία πολύ βαριά, η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον».

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπεται και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί άδεια για μονάδα ημερήσιας νοσηλείας που να πραγματοποιεί πλασμαφαίρεση. «Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μόνο στο νοσοκομείο».

«Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι γρηγορότερη της νομοθεσίας»

Ο υπουργός Υγείας έθεσε παράλληλα την υπόθεση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αναφερόμενος στην ταχύτατη ανάπτυξη νέων ιατρικών τεχνικών και στον χώρο του longevity, δηλαδή των πρακτικών που συνδέονται με την παράταση και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

«Ζούμε σε μία εποχή που το longevity έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι το νέο trend στην ιατρική σε όλο τον δυτικό κόσμο. Γερνάμε και θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα», είπε.

Όπως σημείωσε, αναπτύσσονται διαρκώς νέες ιατρικές τεχνικές και, κατά την εκτίμησή του, «σχεδόν σε όλες τις χώρες, και στην Ελλάδα προφανώς, αλλά για να είμαι ειλικρινής, αυτό το πεδίο είναι σε γενικές γραμμές αρρύθμιστο».

«Ο λόγος είναι ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι γρηγορότερη της νομοθεσίας», εξήγησε.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι επιθυμεί η Ελλάδα να αναπτύξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να θεσπιστούν εγκαίρως σαφείς κανόνες.

«Θα έχει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια σε όλο τον δυτικό κόσμο. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλό να βάλουμε από την αρχή τους κανόνες. Και οι κανόνες να είναι πολύ συγκεκριμένοι, συμφωνημένοι με την επιστημονική κοινότητα και να μειώνουν τους κινδύνους», κατέληξε.