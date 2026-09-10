Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Προεδρικό: Η θερμή υποδοχή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα, τα χαμόγελα και τα δώρα

Την Βρετανίδα δικηγόρο, υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύζυγο του ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ, Αμάλ Κλούνεϊ, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (10.9.26).
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπενθύμισε ότι 12 χρόνια πριν, όταν ήταν υπουργός Πολιτισμού, ανέθεσε στο δικηγορικό γραφείο Doughty Street Chambers, στο οποίο εργάζεται η Αμάλ Κλούνεϊ, την εκπόνηση μελέτης για τους όρους της Επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.
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«Και πρέπει να παραδεχτώ», υπογράμμισε, «ότι η συνεισφορά σας με τη γνωμοδότηση που υποβάλατε σχετικά με την επανένωση των Γλυπτών ήταν πραγματικά κρίσιμης σημασίας. Συνέβαλε στη βαθύτερη κατανόηση του πυρήνα του ζητήματος, γιατί δεν είναι μόνο ένα ζήτημα επιστροφής, ούτε είναι θέμα ήττας ή νίκης από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επανένωση των Γλυπτών με τον Παρθενώνα είναι μια μεγαλειώδης κίνηση και αυτό πρέπει να καταλάβει η βρετανική πλευρά».
Προσέθεσε ότι η κ. Κλούνεϊ με τη γνωμοδότησή της συνέβαλε στην κινητοποίηση και στην άμεση συμμετοχή και εμπλοκή της διεθνούς κοινής γνώμης στο ζήτημα.
Η Αμάλ Κλούνεϊ ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα λόγια του, υπογράμμισε την αξία της ανταλλαγής των πολιτιστικών θησαυρών και αναφέρθηκε στο πρόσφατο παράδειγμα της Ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία, βάσει διακρατικής συμφωνίας, μεταφέρθηκε από τη Γαλλία και εκτίθεται στη Μεγάλη Βρετανία.
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«Πραγματικά ο χώρος του πολιτισμού είναι εξαιρετικό πεδίο δράσης, όπου μπορεί κανείς να συμβάλει στη φιλία και στην ειρήνη, σε έναν κόσμο ο οποίος διαιρείται και χαρακτηρίζεται από πάρα πολλές διχόνοιες. Αδημονώ για την αποψινή εκδήλωση για την Ετήσια Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία θα πραγματοποιηθεί, ίσως, στο σημαντικότερο μέρος στο οποίο έχω βρεθεί ποτέ, στο Ναό του Ολυμπίου Διός».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσέφερε ως δώρο στην κ. Κλούνεϊ την έντυπη έκδοση της γνωμοδότησης που συνέταξε η ίδια με τους κ.κ. Τζέφρι Ρόμπερτσον και Νόρμαν Πάλμερ το 2014, η οποία εκδόθηκε στο τυπογραφείο της Βουλής των Ελλήνων, επί Προεδρίας Κ. Τασούλα.
Η Αμάλ Κλούνεϊ, με τη σειρά της, προσέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δύο νομικά βιβλία που συνέγραψε «The right to a fair trial in International Law» και «Freedom of Speech in International Law», (Oxford).
Η Αμάλ Κλούνεϊ είναι προσκεκλημένη της νέας πρέσβειρας της Unesco της Κωνστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακόπουλου.
Στις 18:00 μάλιστα θα έχουν μία συζήτηση δυο τους στο ναό του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δείπνο στο μουσείο της Ακρόπολης όπου τα έσοδα θα δοθούν για την Ουνέσκο.
Στις 20:30 η Αμάλ Κλούνεϊ θα παραστεί σε επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με ομιλήτρια τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, με τα έσοδα της εκδήλωσης να διατίθενται για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, με στόχο της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.