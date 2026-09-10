Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Προεδρικό: Η θερμή υποδοχή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα, τα χαμόγελα και τα δώρα

Την Βρετανίδα δικηγόρο, υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύζυγο του ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ, Αμάλ Κλούνεϊ, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (10.9.26).

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπενθύμισε ότι 12 χρόνια πριν, όταν ήταν υπουργός Πολιτισμού, ανέθεσε στο δικηγορικό γραφείο Doughty Street Chambers, στο οποίο εργάζεται η Αμάλ Κλούνεϊ, την εκπόνηση μελέτης για τους όρους της Επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

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«Και πρέπει να παραδεχτώ», υπογράμμισε, «ότι η συνεισφορά σας με τη γνωμοδότηση που υποβάλατε σχετικά με την επανένωση των Γλυπτών ήταν πραγματικά κρίσιμης σημασίας. Συνέβαλε στη βαθύτερη κατανόηση του πυρήνα του ζητήματος, γιατί δεν είναι μόνο ένα ζήτημα επιστροφής, ούτε είναι θέμα ήττας ή νίκης από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επανένωση των Γλυπτών με τον Παρθενώνα είναι μια μεγαλειώδης κίνηση και αυτό πρέπει να καταλάβει η βρετανική πλευρά».

Προσέθεσε ότι η κ. Κλούνεϊ με τη γνωμοδότησή της συνέβαλε στην κινητοποίηση και στην άμεση συμμετοχή και εμπλοκή της διεθνούς κοινής γνώμης στο ζήτημα.

Η Αμάλ Κλούνεϊ ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα λόγια του, υπογράμμισε την αξία της ανταλλαγής των πολιτιστικών θησαυρών και αναφέρθηκε στο πρόσφατο παράδειγμα της Ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία, βάσει διακρατικής συμφωνίας, μεταφέρθηκε από τη Γαλλία και εκτίθεται στη Μεγάλη Βρετανία.