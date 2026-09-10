Πολιτική

Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Προεδρικό: Η θερμή υποδοχή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τα χαμόγελα

H Αμάλ Κλούνεϊ είναι προσκεκλημένη της νέας πρέσβειρας της Unesco
Η Αμάλ Κλούνεϊ και ο Κωνσταντίνος Τασούλας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISS
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Την Βρετανίδα δικηγόρο, υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύζυγο του ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ, Αμάλ Κλούνεϊ, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (10.9.26).

Η Αμάλ Κλούνεϊ και ο Κωνσταντίνος Τασούλας γνωρίζονται από το 2014 όταν η Βρετανίδα δικηγόρος με καταγωγή από τον Λίβανο  ήρθε στην Ελλάδα με τη νομική ομάδα της ομάδα προκειμένου να συμβουλεύσει τον τότε υπουργό Πολιτισμού, Κωνσταντίνο Τασούλα για τα γλυπτά του Παρθενώνα και τις προσπάθειες επαναπατρισμού τους. Μάλιστα είχαν γευματίσει μαζί στο Βαρούλκο του Λευτέρη Λαζάρου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Η Αμάλ Κλούνεϊ είναι προσκεκλημένη της νέας πρέσβειρας της Unesco της Κωνστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακόπουλου.

Στις 18:00 μάλιστα θα έχουν μία συζήτηση δυο τους στο ναό του Ολυμπίου Διός  και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δείπνο στο μουσείο της Ακρόπολης όπου τα έσοδα θα δοθούν για την Ουνέσκο.

Στις 20:30 η Αμάλ Κλούνεϊ θα παραστεί σε επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με ομιλήτρια τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, με τα έσοδα της εκδήλωσης να διατίθενται για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, με στόχο της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

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