Κοινό «μέτωπο» Μητσοτάκη και Μακρόν για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, απέναντι στις απειλές Ερντογάν

«Ελλάδα – Γαλλία συμμαχία» ήταν το μήνυμα που εξέπεμψαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμάνουελ Μακρόν, στην κατ’ ίδιαν συνάντηση που είχαν χθες (09.09.2026) στο Παρίσι, και στην οποία συζήτησαν τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), σε αυτό το περιβάλλον κατά το οποίο η Τουρκία κλιμακώνει τις απειλές της.

Ελλάδα και Γαλλία συντονίζουν τα βήματα τους απέναντι στο κρεσέντο της προκλητικότητας της Άγκυρας, αξιολογώντας τις δυνατότητες της αντίδρασης της Τουρκίας του Ερντογάν στην υλοποίηση του έργου, το οποίο έχει «γαλλική σφραγίδα»…

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Με Γαλλική «σφραγίδα» το καλώδιο

Η Γαλλία εμπλέκεται ουσιαστικά και πολυεπίπεδα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector)… Ο επενδυτικός γαλλικός όμιλος Meridiam, ένα πολύ μεγάλο και αξιόπιστο fund, μπήκε δυναμικά στο πρότζεκτ και είναι πλέον πλειοψηφικός μέτοχος στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό έχει αναλάβει την ανάπτυξη του έργου.

Παράλληλα, ο γαλλικός κολοσσός καλωδιακών συστημάτων Nexans, έχει αναλάβει τη βασική σύμβαση κατασκευής και πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου υψηλής τάσης.

«Γεωπολιτική ομπρέλα» στις απειλές Ερντογάν

Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και οι απειλές της Άγκυρας ήταν το κύριο θέμα στη συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν.

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Η Αθήνα εκτιμά ότι η εμπλοκή γαλλικών εταιρειών παρέχει μια «γεωπολιτική ομπρέλα» στο έργο και βάζει «αγκάθια» στην τυχόν προσπάθεια της Άγκυρας να «τορπιλίσει» το έργο, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή… Προβλέπει ότι η παρουσία γαλλικών συμφερόντων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα λειτουργήσει ενισχυτικά απέναντι σε γεωπολιτικές αμφισβητήσεις ή άλλα εμπόδια που ενδεχομένως προκύψουν κατά τις έρευνες στο πεδίο.

Το βασικό ερώτημα…

Ωστόσο, το ερώτημα που γεννάται, και απασχολεί ότι μόνο την αντιπολίτευση αλλά και κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, είναι αν και πως οι «διακηρύξεις προθέσεων» της Γαλλίας θα αποτυπωθούν στο πεδίο, στην περίπτωση που η Τουρκία αποστείλει πλοία και παρεμποδίσει την πόντιση του καλωδίου… «Η Γαλλία θα είναι παρούσα όχι διπλωματικά αλλά με στρατιωτικά μέσα;» αναρωτιούνται πολλοί.

Εκεί εστιάζουν το ενδιαφέρον τους, με έκδηλη ανησυχία για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου.

Γιατί αντιδρά η Άγκυρα στο καλώδιο;

Το υποθαλάσσιο καλώδιο ρεύματος μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, με επέκταση αργότερα και προς το Ισραήλ προκαλεί «βέρτικο» στην Άγκυρα για πολλούς λόγους…

Ο κυριότερος όμως είναι ότι περνώντας ανατολικά της Κρήτης, ακυρώνει στην πράξη το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, αφού επιτρέπει στην Ελλάδα να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Οι κινήσεις – «αναχώματα».

Δεδομένου λοιπόν ότι, όπως φαίνεται, υπάρχει σαφής πολιτική και επιχειρησιακή βούληση να επανεκκινήσεων άμεσα οι θαλάσσιες έρευνες, η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη επαγρύπνηση και χτίζει «αναχώματα» με συμμάχους.

Εκτός από τον Εμμανουέλ Μακρόν χτες, και τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ Σίσι την περασμένη Τρίτη, έχει ενημερώσει ήδη και άλλους ισχυρούς «παίκτες».

Τα μηνύματα έχουν φτάσει και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, κι ενώ, στις αρχές Οκτωβρίου επίκειται η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών των Η.Π.Α., Μάρκο Ρούμπιο, για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – Η.Π.Α. για την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Κρίσιμο δίμηνο

Το επόμενο δίμηνο κρίνεται από την ελληνική κυβέρνηση ως ιδιαίτερα κρίσιμο. «Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει συνθήκες να είναι πιο ισχυρή από ποτέ γεωπολιτικά, διπλωματικά και αμυντικά και ασκεί μια ενεργητική διπλωματική πολιτική, στην πιο δύσκολη περίοδο βάσει συνθηκών» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Mega News 104,6).

Στο Καστελόριζο ο πρωθυπουργός

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή (13.09.2026) θα μεταβεί, για τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του, στο ακριτικό Καστελλόριζο, το οποίο η Άγκυρα στοχοποιεί, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να έχει πλήρη επήρεια στη χάραξη ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Στο εκλογικό δίλημμα και ο παράγοντας Ερντογάν

Οι απειλές Ερντογάν ήταν αφορμή και για πολιτική αντιπαράθεση, καθώς υπουργοί της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας το αίτημα της Ν.Δ. για ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση – ώστε την επόμενη ημέρα της κάλπης να μην υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα – έβαλαν σε πρώτο πλάνο στο εκλογικό δίλημμα τον παράγοντα Τουρκία.

Πρώτος έθεσε το θέμα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης (ERT News) δηλώνοντας «αν θα μείνει ακυβέρνητη (η χώρα), να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι».

Το δίλημμα αυτό ενίσχυσαν με δηλώσεις τους και άλλοι υπουργοί, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Κώστας Μαρκόπουλος, προκαλώντας την αντίδραση κομμάτων της αντιπολίτευσης που τους καταλογίζουν «παιχνίδια με τα εθνικά θέματα».