Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Άρχισαν τις τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας πριν καν ανέβει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης

Το σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί να διασώσει τον εκλεκτό του που ξεφουσκώνει, αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη
ΠΑΣΟΚ
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και οι τομεάρχες Π. Γερουλάνος, Α. Διαμαντοπούλου, Μ. Αποστολάκη, Π. Κουκουλόπουλος και Γ. Νικητιάδης στη συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
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Ενοχλημένο είναι το ΠΑΣΟΚ μετά την δημοσιοποίηση της πρώτης δημοσκόπησης της GPO μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Στο ΠΑΣΟΚ λένε εκφράζουν τις ενστάσεις τους για το γεγονός ότι συγκρίνονται προγράμματα παρότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει παρουσιάσει ακόμα το δικό της καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Πηγές από το ΠΑΣΟΚ έλεγαν: «Απο το πρωί διαβάζουμε copy paste τίτλους σε σειρά ειδησεογραφικών ιστοσελίδων για το ΠΑΣΟΚ που… δεν “ξεκολλάει” στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO».

Και συνεχίζουν: «Η προηγούμενη δημοσκόπηση απο την GPO διενεργήθηκε τον Ιούλιο για λογαριασμό της ιστοσελίδας iefimerida.gr και χθες (09/09/26) παρουσιάστηκε η τελευταία στον τηλεοπτικό σταθμό Star».

Έτσι, λοιπόν στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνουν τις εξής επισημάνσεις:

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει οτι στην εκτίμηση ψήφου σε ενάμιση μήνα η ΕΛΑΣ υποχώρησε 0,6% και το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2%.

    • Ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ, παραταύτα αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο “έπεισε” σε σχέση με τις εξαγγελίες των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιο τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90η ΔΕΘ. Εντυπωσιακό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να έχει πείσει το 10% χωρίς να έχει καν ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του.
    • Ενώ έως πριν λίγες μέρες, υπήρχε η αίσθηση πως θα τηρηθεί το fair play και οι δημοσκοπήσεις θα διενεργηθούν μετά τον κύκλο της ΔΕΘ, αυτό δεν τηρήθηκε και δημοσιοποιήθηκε δημοσκόπηση ακριβώς μετά τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, χωρίς να περιμένουν ούτε την ομιλία ούτε τη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

    Στο ΠΑΣΟΚ καταλήγουν τονίζοντας:

    «Για κάποια συστήματα το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ενοχλητικό, που ακόμη και την άνοδο του στις δημοσκοπήσεις, θα την αποκρύψουν από την κοινή γνώμη και θα τη βαφτίσουν “δεν ξεκολλάει”. Το σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί να διασώσει τον εκλεκτό του που ξεφουσκώνει. Γιατί ξέρει πως μόνο με αυτόν έχει ελπίδες να διατηρηθεί στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Γι’ αυτό και άρχισαν τις τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας».

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