Αλέξης Τσίπρας: Οι πρώτες αντιδράσεις μετά τη ΔΕΘ – «Πεταμένα λεφτά το rebranding», «έχει ροπή στο ψέμα»

Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει η σχεδόν τετράωρη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη (09.09.2026) στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να εξαπολύουν πυρά κατά του πρώην πρωθυπουργού και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ). Ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να σχολιάσει ότι το «περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά», ενώ η Χαριλάου Τρικούπη πέρασε στην αντεπίθεση με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Σιακαντάρη.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επί σχεδόν τέσσερις ώρες δέχθηκε ερωτήσεις για το πρόγραμμα, τη φυσιογνωμία και τη στρατηγική της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), βρέθηκε αμέσως μετά τη συνέντευξη αντιμέτωπος με διπλό μέτωπο κριτικής. Η κυβέρνηση επιχείρησε να αποδομήσει την εικόνα πολιτικής ανανέωσης που προβάλλει ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ το ΠΑΣΟΚ τον κατηγόρησε ευθέως για ψέματα, επαναφέροντας το ζήτημα της σχέσης του Γιώργου Σιακαντάρη με το νέο κόμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρινάκης: «Το rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά»

Το πρώτο κυβερνητικό σχόλιο ήρθε από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος επέλεξε να επικεντρώσει την κριτική του στην προσπάθεια επανατοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

«Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν: το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Και κατέληξε με την αιχμή: «Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα»

Σε ακόμη υψηλότερους τόνους κινήθηκε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τον Γιώργο Σιακαντάρη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, ερωτηθείς για την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη που είχε προκαλέσει πολιτικές συζητήσεις, υποστήριξε ότι ο τελευταίος δεν αποτελεί στέλεχος του κόμματος.

Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε σχεδόν αμέσως και σε ιδιαίτερα οξύ τόνο: «Ο κ. Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα».

«Σήμερα μας πληροφόρησε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης, Γιώργος Σιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματός του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν»

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στο εάν ο Γιώργος Σιακαντάρης έχει ή όχι κομματική ιδιότητα.

Το ΠΑΣΟΚ συνδέει την απάντηση Τσίπρα με τις πρόσφατες τοποθετήσεις Σιακαντάρη και υποστηρίζει ότι η ΕΛΑΣ επιχείρησε να πάρει αποστάσεις από εκείνον όταν άνοιξε η συζήτηση για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες.

«Μόλις ο κ. Σιακαντάρης άρχισε να “μαρτυράει” τη στρατηγική της ΕΛΑΣ για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία… δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν», σημειώνει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι το όνομά του αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ και από τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου.

«“Κατέβασαν” μάλιστα το όνομά του από την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται τους «400 του Τσίπρα»

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, το ΠΑΣΟΚ παραπέμπει σε δημοσιεύματα του Ιουλίου για τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, στα οποία, όπως υποστηρίζει, περιλαμβανόταν το όνομα του Γιώργου Σιακαντάρη.

«Μόνο που η αλήθεια είναι επίμονη και στις 13 Ιουλίου σε δεκάδες ειδησεογραφικά sites αναμεταδίδεται η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος Τσίπρα», σημειώνει.

Και καταλήγει με μία ακόμη αιχμή: «Στους “400 του Τσίπρα”, όπως τιτλοφορούν πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο κ. Σιακαντάρης φιγουράρει στη θέση 322».