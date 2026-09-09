Παύλος Μαρινάκης: «Δεν λέμε “μακριά από εμάς το ΠΑΣΟΚ”» – Αιχμές κατά Σαμαρά και σκληρή επίθεση σε Τσίπρα

Με το βλέμμα στην οικονομία αλλά και στις πολιτικές ισορροπίες της επόμενης ημέρας, ο Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε το βράδυ της Τετάρτης (09.09.2026) τη στρατηγική με την οποία η Νέα Δημοκρατία κατευθύνεται προς τις εκλογές. «Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε», ήταν το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις παροχές, ενώ στο πολιτικό πεδίο χαρακτήρισε την αυτοδυναμία «τον μόνο εφικτό στόχο» για σταθερή διακυβέρνηση, χωρίς να κλείσει την πόρτα στο ΠΑΣΟΚ εφόσον η κάλπη επιβάλει αναζήτηση συνεργασιών.

Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Στο Κέντρο» του ΕΡΤnews, έδωσε το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας μετά τη ΔΕΘ, ανοίγοντας ταυτόχρονα μια σειρά από μέτωπα: από την ακρίβεια και τις φοροελαφρύνσεις έως τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τα ελληνοτουρκικά. Αναγνώρισε ότι η αυτοδυναμία απέχει σήμερα από το να θεωρείται δεδομένη, επέμεινε όμως ότι παραμένει ο στόχος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα: «Δεν λέμε ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, “μακριά από εμάς το ΠΑΣΟΚ”».

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Παύλος Μαρινάκης: «Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε»

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στις δυνατότητες για πρόσθετες παρεμβάσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργηθεί ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος χωρίς νέους φόρους.

Όπως εξήγησε, για να αποκτήσουν οι παροχές μόνιμο χαρακτήρα πρέπει να πληρούνται δύο όροι: να αυξάνονται τα έσοδα μέσα από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και, ταυτόχρονα, να τηρούνται οι οροφές δαπανών.

«Η μία προϋπόθεση είναι να μαζέψεις τα λεφτά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό επιδιώκεται μέσα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη μεγέθυνση της οικονομίας. Η δεύτερη, όπως είπε, είναι «να μην ξεπεράσεις τις οροφές δαπανών».

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Ο ίδιος επικαλέστηκε τη δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας, την αύξηση των επενδύσεων από το 10% στο 17,5% του ΑΕΠ και τον διπλασιασμό των εξαγωγών από το 20% στο 40%, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας επιτρέπει μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα παρά τις μειώσεις φόρων.

«Δεν υπάρχουν χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν»

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, με ιδιαίτερα προβλήματα στη στέγαση, στο σούπερ μάρκετ και στο ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Απέρριψε, ωστόσο, τη λογική παρεμβάσεων χωρίς εξασφαλισμένους πόρους, επιμένοντας ότι δεν μπορεί να δοθεί απάντηση με «χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν».

Για το αίτημα μείωσης του ΦΠΑ, υποστήριξε ότι κάθε μονάδα κοστίζει περίπου 1 δισ. ευρώ και ότι, όταν ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος, η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει προτεραιότητα στη μείωση των άμεσων φόρων.

«Κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση του φόρου εισοδήματος», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για φόρο που αφορά άμεσα μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.

«Ο Τσίπρας διεκδικεί να έχει πολλές ταυτότητες»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτοντας τη λογική μιας νέας πολιτικής αφετηρίας που αποσυνδέεται από την προηγούμενη κυβερνητική του διαδρομή.

«Ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί να έχει το μοναδικό προνόμιο […] να έχει πολλές ταυτότητες, να ξαναγεννιέται πολιτικά», ανέφερε.

Και συνέχισε σε ακόμη υψηλότερους τόνους: «Όταν ένας άνθρωπος λέει τόσα ψέματα στους τόσους πολλούς, δεν έχει, θεωρώ, τη δυνατότητα – δικαίωμά του να το ζητάει – να διαγραφούν όλα».

«Η αυτοδυναμία είναι ο μόνος εφικτός στόχος»

Στο αμιγώς πολιτικό πεδίο, ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι η αυτοδυναμία παραμένει η εκλογική επιδίωξη της ΝΔ, παρά την απόσταση που χωρίζει σήμερα το κυβερνών κόμμα από αυτόν τον στόχο.

Τη χαρακτήρισε «τον μόνο εφικτό στόχο που να οδηγεί σε μία ρεαλιστική διακυβέρνηση», αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι για να επιτευχθεί απαιτούνται «δουλειά, αποτέλεσμα και ταπεινότητα».

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο σενάριο της επόμενης ημέρας εφόσον η ΝΔ αναδειχθεί πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε, θα πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια σχηματισμού κυβέρνησης.

Και έδειξε ευθέως προς τη Χαριλάου Τρικούπη: «Δεν λέμε ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, “μακριά από εμάς το ΠΑΣΟΚ”».

Την ίδια ώρα, επέκρινε τη σημερινή στάση του ΠΑΣΟΚ και τις πολιτικές επιλογές του Νίκου Ανδρουλάκη, διερωτώμενος πώς ένα κόμμα που, όπως είπε, συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου θα μπορούσε στη συνέχεια να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ.

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πώς γίνεται να έρθει να συγκυβερνήσει με μας», σημείωσε, υπενθυμίζοντας πάντως ότι «η συγκυβέρνηση είναι μία άσκηση για δύο».

Αιχμές για Σαμαρά: «Μου δημιουργεί μια απορία»

Διαφορετικό ήταν το μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, με φόντο και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.

Αναφερόμενος στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση, σημείωσε: «Όταν ο κύριος Σαμαράς κάνει ένα βίντεο και ακυρώνει συνολικά την κυβερνητική πολιτική, από την οικονομία μέχρι την υγεία […] τότε μου δημιουργεί μια απορία».

«Πώς γίνεται μια κυβέρνηση για τέσσερα χρόνια να μην τα έκανε όλα αυτά λάθος και μέσα σε δύο, τρία χρόνια να τα έχει κάνει λάθος;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει πολιτικά ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός.

«Μία και μοναδική διαφορά με την Τουρκία»

Για τα ελληνοτουρκικά, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγαλύτερη ένταση, εκτίμησε όμως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος μεγάλης κλιμάκωσης.

Επανέλαβε παράλληλα την πάγια θέση της Αθήνας για το εύρος των διαφορών με την Άγκυρα: «Μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία: τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου […] και καμία άλλη διαφορά».

Για ενδεχόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι προς το παρόν δεν βρίσκεται στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, χωρίς ωστόσο να την αποκλείσει.

«Μία από τις μεγαλύτερες αστοχίες» η πανεπιστημιακή αστυνομία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε και σε αυτοκριτική για την πανεπιστημιακή αστυνομία, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις μεγαλύτερες αστοχίες» της πρώτης κυβερνητικής τετραετίας.

Υποστήριξε, πάντως, ότι οι αστυνομικοί που είχαν προβλεφθεί για το συγκεκριμένο εγχείρημα μετακινήθηκαν σε μάχιμες υπηρεσίες, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια αντιμετωπίζονται ταχύτερα.

«Παραμένουν δύο τα φύλα»

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη λεγόμενη woke ατζέντα και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι τα δύο ζητήματα δεν ταυτίζονται.

«Παραμένουν δύο τα φύλα», είπε, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου είναι νομικά ισότιμες, χωρίς ο ίδιος να τις χαρακτηρίζει «παραδοσιακή οικογένεια».

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση «έπεσε στην παγίδα» να επικεντρωθεί επί μήνες στη συγκεκριμένη συζήτηση και ότι οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν ενόχλησαν μέρος των παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τη συζήτηση στη σχέση των νεότερων γενεών με την πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οποιοδήποτε νέο πολιτικό αφήγημα πρέπει να ξεκινά από την αξιοπιστία. «Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα όραμα για τη νέα γενιά, το βασικό που πρέπει να της πούμε είναι ότι αυτό πρέπει να χτιστεί πάνω στην αλήθεια», ανέφερε.