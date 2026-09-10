ΠΑΣΟΚ: Κλιμακώνεται η κόντρα με την ΕΛΑΣ με φόντο την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη περί συγκυβέρνησης

Στο γεγονός ότι ο Γιώργος Σιακαντάρης, τέθηκε εκτός ΕΛΑΣ τόσο στα λόγια όσο και στα ηλεκτρονικά αποτυπώματα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στάθηκαν στο ΠΑΣΟΚ στον απόηχο του ντόρου που έκανε με ανάρτησή του προχθές το βράδυ. Σε αυτή άφησε σαφή υπονοούμενα για την ελληνική πραγματικότητα, όπως θα μπορούσε να είναι μετά από τις εθνικές εκλογές, αλλά σχολιάζοντας στην πράξη τα αποτελέσματα της κάλπης στο γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας.

«Μόλις ο Γιώργος Σιακαντάρης άρχισε να “μαρτυράει” τη στρατηγική της ΕΛΑΣ για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία… δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν», υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντας στη ροπή στο ψέμα που καταλογίζουν στον Αλέξη Τσίπρα, το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός ενημέρωσε χθες τους πολίτες ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης δεν είναι στέλεχος του κόμματός του.

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Παρατηρώντας μάλιστα, το γεγονός ότι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έσπευσαν να κατεβάσουν και το όνομα ακόμα του κ. Σιακαντάρη από την ιστοσελίδα τους και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, παραθέτουν μία σειρά από ηλεκτρονικές διευθύνσεις ειδησεογραφικών sites, που στις 13 Ιουλίου 2026, περιελάμβαναν το όνομά του στους «400 του Τσίπρα», αναμεταδίδοντας στην πραγματικότητα την επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ.

Πρόκειται για μία αντιπαράθεση που δείχνει να κλιμακώνεται κατά καιρούς, αλλά ουδέποτε σταματά, αφού το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζεται στο πρόσωπο του Γιώργου Σιακαντάρη, που προέρχεται πάντως από τον ίδιο ιδεολογικό χώρο, αλλά σε όσους κατά καιρούς «σβήνονται από τον κομματικό χάρτη της ΕΛΑΣ», όπως λένε, όταν κληθεί η ηγεσία της να πάρει θέση επί των απόψεών τους και αυτές την φέρνουν σε δύσκολη θέση.

Η κόντρα άλλωστε του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ δεν είναι ούτε νέα, ούτε προσωρινή, αφού πρόκειται για ένα κόμμα που όπως εκτιμούν στην Χαριλάου Τρικούπη κάνει «μονομέτωπο» κατά του ΠΑΣΟΚ, ενώ την ίδια ώρα αποτελεί την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος με τη ΝΔ.

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Ενδεικτικά των αισθημάτων του ΠΑΣΟΚ για την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, είναι όσα θα πει και από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας -όπως αναμένεται- κριτική και στα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της χθεσινής του συνέντευξης Τύπου.

Μία συνέντευξη που εξ αρχής του χρεώθηκε ότι επέλεξε να την κάνει σε αυτόν τον χρόνο μόνο και μόνο για να προηγηθεί της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και μάλιστα για δεύτερη φορά, αφού ανέβηκε και νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα για να μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς λίγο πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, με αφορμή τον εορτασμό από εκεί των 52 ετών από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στις 3 Σεπτέμβρη.