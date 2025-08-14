Συμβαίνει τώρα:
Η απάντηση του Κώστα Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας: Ο δήμαρχος προσπαθεί να οικειοποιηθεί ένα έργο που πολέμησε

«Παραμονή της Παναγίας το θαύμα έγινε»
Με μια ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης (14/8/25) ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε ότι η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία. Λίγο μετά την ανάρτησή του, ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης έκανε το δικό του σχόλιο μέσα από τα social media.

Όπως έγραψε ο Κώστας Μπακογιάννης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα, ο τωρινός δήμαρχος «προσπαθεί να οικειοποιηθεί ένα έργο που πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις, χλεύασε και περιγέλασε: Προεκλογικά δεσμεύτηκε ότι θα το σταματήσει και θα ξαναστρώσει άσφαλτο, μετεκλογικά ειρωνευόταν το Υπουργείο Πολιτισμού μιλώντας για χαμένη Ατλαντίδα».

«Με αυτόν τον ρυθμό, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε πως εκείνος πεζοδρόμησε την Αρεοπαγίτου, την Ερμού… και γιατί όχι, ότι έφτιαξε και το Μετρό» αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Ευτυχώς όμως δεν απευθύνεται ούτε σε χρυσόψαρα, ούτε σε λωτοφάγους» συμπληρώνει ο Κώστας Μπακογιάννης στην ανάρτησή του.

