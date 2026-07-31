Νέα αγωγή της Πολύζου κατά της Κωνσταντοπούλου μετά το επεισόδιο στη Βουλή – Ζητεί αποζημίωση 500.000 ευρώ

Συνέχεια στη σφοδρή αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας δίνει η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου, μία ημέρα μετά το επεισόδιο που ξεκίνησε στους χώρους της Βουλής και κατέληξε στο ΑΤ Συντάγματος, έπειτα από κλήση της προέδρου του κόμματος στην αστυνομία.

Η Βασιλική Πολύζου έδωσε εντολή στον δικηγόρο της να καταθέσει αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ζητώντας αποζημίωση 500.000 ευρώ από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για όσα, όπως υποστηρίζει, συνιστούν «προσβολή της τιμής και της υπόληψής της».

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Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Φαήλο Κρανιδιώτη, η νέα αγωγή αφορά «επεισόδιο προσβολής της τιμής και της υπόληψης της εντολέως μου, που έλαβε χώρα στο περιστύλιο της Βουλής στις 8 Ιουλίου 2025 και στην είσοδο της Βουλής στις 11 Ιουλίου 2025».

Για την ίδια υπόθεση, η Βασιλική Πολύζου έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τις 22 Ιουλίου του περασμένου έτους, ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η πλευρά της δημοσιογράφου, η βουλευτική ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας έχει αρθεί από τον Δεκέμβριο του 2025.

Η δημοσιογράφος είχε υποστηρίξει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου την είχε χαρακτηρίσει «απατεώνισσα», ενώ παράλληλα είχε καταγγείλει ότι της οφείλονταν χρηματικά ποσά από την περίοδο κατά την οποία, όπως η ίδια αναφέρει, εργαζόταν για φορέα που συνδεόταν με την Πλεύση Ελευθερίας.

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Πρόκειται για τη δεύτερη αγωγή με την οποία η Βασιλική Πολύζου διεκδικεί αποζημίωση ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η προηγούμενη αφορούσε δηλώσεις που, κατά την ίδια, έγιναν σε βάρος της πριν από γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη, τον Μάιο του 2026, προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Για όσα συνέβησαν την Πέμπτη (30.07.2026) στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ο Φαήλος Κρανιδιώτης προανήγγειλε νέα δικαστική συνέχεια. «Για τα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά την υποβολή νέας μήνυσης από την εντολέα μου, θα ακολουθήσουν αμελητί άλλες νόμιμες ενέργειες, τόσο από την εντολέα μου όσο και από εμένα προσωπικά», ανέφερε.

Το επεισόδιο στο κυλικείο της Βουλής

Η νέα όξυνση της αντιπαράθεσης σημειώθηκε την Πέμπτη (30.07.2026), όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εντόπισε τη Βασιλική Πολύζου στο κυλικείο των αστυνομικών της Βουλής και ζήτησε να πληροφορηθεί για ποιον λόγο βρισκόταν στον χώρο.

Κατά πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βιντεοσκοπούσε το περιστατικό και φέρεται να φώναζε «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ;», ενώ απευθυνόμενη στον φρούραρχο τον κατηγόρησε ότι τη συγκαλύπτει.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται ακόμη να ζήτησε τη σύλληψη της δημοσιογράφου και να επικοινώνησε με την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος της ίδιας και βουλευτών της ΝΔ για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης.

«Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση», δήλωσε αργότερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Βρισκόταν στο κυλικείο της φρουράς των αστυνομικών, ως μη όφειλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.», πρόσθεσε.

Η ίδια έκανε λόγο για «πολύ σοβαρό περιστατικό» και υποστήριξε ότι έχει καταθέσει καταγγελία για «θύλακα της Αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή».

«Υπήρξε επέμβαση του “100” μετά από κλήση μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την άφιξη περιπολικού έξω από τη Βουλή, ο φρούραρχος συνόδευσε την κ. Πολύζου προς την έξοδο. Κατά την εξακρίβωση διαπιστώθηκε ότι δεν είχε μαζί της ταυτότητα και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων.

Λίγο αργότερα στο τμήμα μετέβη και η κ. Κωνσταντοπούλου, προκειμένου να υποστηρίξει τις καταγγελίες της.

«Με εμπόδιζε να αποχωρήσω»

Η πλευρά της δημοσιογράφου περιγράφει διαφορετικά το επεισόδιο. Η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την κατηγορούσε πως είναι «μέλος εγκληματικής οργάνωσης» και ότι οι αστυνομικοί της Βουλής τής είχαν επιτρέψει να εισέλθει σε εκδήλωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Καταγγέλλει ακόμη ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου στεκόταν επανειλημμένα μπροστά της, εμποδίζοντάς την να αποχωρήσει από το κυλικείο των αστυνομικών.

Η ίδια προανήγγειλε μήνυση για «παράνομη παρεμπόδιση» και «κακουργηματική βιντεοσκόπηση», ζητώντας παράλληλα τη σύλληψη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Φαήλος Κρανιδιώτης ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η εντολέας του μήνυσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για «παράνομη κατακράτηση, συκοφαντική δυσφήμηση και παράνομη βιντεοσκόπηση».

«Κατ’ εντολήν της θα ακολουθήσει και νέα αστική αγωγή αποζημίωσης», πρόσθεσε.

Η σύγκρουση μεταφέρθηκε στην Ολομέλεια

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τις καταγγελίες της για τη Βασιλική Πολύζου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι πρόκειται για πρώην εργαζόμενη την οποία έχει καταγγείλει «για εγκληματική οργάνωση» και ισχυρίστηκε ότι «φέρει έτερο όνομα».

«Εμφανίζεται εδώ ως Πολύζου, ενώ το όνομα με το οποίο έκανε δικαιοπραξίες προ πενταετίας είναι Βέρα Τζιρίδη και είναι γεννημένη στην Τιφλίδα της Γεωργίας», ανέφερε.

Τα στοιχεία της Βασιλικής Πολύζου, ωστόσο, παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου εμφανίζεται ως υποψήφια του κόμματος στις ευρωεκλογές του 2024.

Το γεγονός αυτό υπενθύμισε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντά: «Πέσαμε θύματα απάτης».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε επίσης τη δημοσιογραφική ιδιότητα της Βασιλικής Πολύζου και αρνήθηκε ότι υπήρξε εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά φορέα που συνδέεται με το κόμμα, διεκδικώντας δεδουλευμένα και υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε απλήρωτη επί μήνες.

«Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνον ο πρόεδρός της»

Προσωπική παρέμβαση για το ζήτημα πραγματοποίησε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. «Κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνον ο πρόεδρός της», τόνισε, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες για το επεισόδιο με τη διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια.

Ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον φρούραρχο πως μόνο η Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλευτών (ΥΑΒΕ) έχει δικαίωμα να ζητά στοιχεία ταυτότητας. «Δεν έχετε την υποχρέωση να δίνετε απαντήσεις για τα στοιχεία σας σε κανέναν πλην της ΥΑΒΕ. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έχουν «την πλήρη κάλυψη και στήριξη» του.

Επίσης, διευκρίνισε ότι μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε όλους τους χώρους πλην της Ολομέλειας, των χώρων της αστυνομίας και του εντευκτηρίου των βουλευτών, ενώ απέφυγε να πάρει θέση στη δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς, όπως είπε, «έχει υπεισέλθει ήδη η Δικαιοσύνη».