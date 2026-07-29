Η Έλενα Ακρίτα «τρολάρει» το ΠΑΣΟΚ για τη μεταγραφή του Μιχάλη Χουρδάκη – «Προσφέρει φιλόξενη στέγη σε γυρολόγους βουλευτές»

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για την ένταξη του Μιχάλη Χουρδάκη στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα εξαπέλυσε η Έλενα Ακρίτα, η οποία, με ανάρτησή της στα social media, έκανε λόγο για έναν βουλευτή με συνεχείς πολιτικές μετακινήσεις και άφησε αιχμές για τη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε ότι ο Μιχάλης Χουρδάκης εξελέγη με την Πλεύση Ελευθερίας, στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε, προσχώρησε στους Δημοκράτες, αποχώρησε και πλέον εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι «αύριο πάλι βλέπουμε».

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Παράλληλα, αναφέρθηκε σε προηγούμενες κοινοβουλευτικές του επιλογές, σημειώνοντας ότι είχε ταχθεί υπέρ των προτάσεων της Ελληνικής Λύσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ στην ψηφοφορία για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είχε δηλώσει «παρών».

Με αφορμή τις θέσεις αυτές, άφησε αιχμές και για τον Στέφανο Κασσελάκη, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν είχε αναδείξει τον κ. Χουρδάκη σε κεντρικό ρόλο.

Η Έλενα Ακρίτα ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με ειρωνικά σχόλια κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή να εντάξει στις τάξεις του έναν βουλευτή με διαδοχικές κομματικές μετακινήσεις δεν αποτελεί στρατηγική που μπορεί να το φέρει πιο κοντά στην εκλογική νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.