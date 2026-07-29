Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται την άρση ασυλίας της μετά τη μήνυση Κουσουλού

Την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Το αίτημα για άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε από την έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για τις αξιόποινες πράξεις της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμησης, κατ’ εξακολούθηση (άρθρα 98, 361 παρ. 1 και 363 του Ποινικού Κώδικα).

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Υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκε η ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ απουσίασε από την συνεδρίαση. ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά της άρσης ασυλίας της ενώ η Ελληνική Λύση τοποθετήθηκε με το «παρών».

Η τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα ληφθεί από την Ολομέλεια.