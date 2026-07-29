ΠΑΣΟΚ: Τι σηματοδοτεί η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη – Οι «κλεισμένες μεταγραφές» και τα πρόσωπα έκπληξη

Μπορεί τα βλέμματα όλων στο ΠΑΣΟΚ να είναι στραμμένα στις ανακοινώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη κυρίως από τη ΔΕΘ, αφού θα δώσει το στίγμα της πολιτικής του κόμματός του για τη διακυβέρνηση του τόπου, αυτό δε σημαίνει όμως ότι έχουν «κατέβει τα μολύβια» στα άλλα επίπεδα. Το τελείως αντίθετο. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύει τόσο το… καλωσόρισμα στον Μιχάλη Χουρδάκη, μέχρι χθες ανεξάρτητου βουλευτή, όσο και οι υπόγειες επαφές που συνεχίζονται αμείωτες με άλλα προβεβλημένα στελέχη του πολιτικού στερεώματος.

Τις επαφές με εν ενεργεία βουλευτές και προβεβλημένα στελέχη άλλων κομμάτων έχει αναλάβει προσωπικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, που κρίνει και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιαστούν οι όποιες συμφωνίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, περαιτέρω ανακοινώσεις ανάλογες με αυτήν του Μιχάλη Χουρδάκη, αναμένονται μετά το πέρας του καλοκαιριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την ένταξη του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ, που αρχικά εξελέγη με την Πλεύση Ελευθερίας και αργότερα προσχώρησε στο Κίνημα Δημοκρατίας (μετέπειτα Δημοκράτες) του Στέφανου Κασσελάκη, υπηρετώντας μάλιστα το κόμμα από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, στην «πράσινη» πλέον ΚΟ, δύο συμπεράσματα μπορεί κανείς να αντλήσει.

Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την μόνη πολιτική δύναμη που έχει αυξήσει την κοινοβουλευτική της δύναμη από τις τελευταίες εθνικές εκλογές μέχρι σήμερα και μάλιστα παρά τη διαγραφή δύο βουλευτών του, των κ.κ. Μπαρχάν Μπουράν και Παναγιώτη Παρασκευαΐδη. Και αυτό διότι στην «πράσινη» ΚΟ προστέθηκαν σταδιακά ο Πέτρος Παππάς, η Ράνια Θρασκιά και ο Μιχάλης Χουρδάκης, ανεβάζοντας χθες τη δύναμή της στους 33 βουλευτές.

Δεύτερον, αν ο μέχρι χθες ανεξάρτητος βουλευτής είναι εκ νέου υποψήφιος στην περιφέρεια όπου εκλέγεται, την Α’ Θεσσαλονίκης, πρόκειται για τον τρίτο βουλευτή συνολικά που προστίθεται τόσο στην ΚΟ, όσο και στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. Μία περιφέρεια, με χαμηλά ποσοστά για το ΠΑΣΟΚ, όπως οι περισσότερες αστικές περιοχές, που επλήγη ακόμα περισσότερο με την παραίτηση του πάλαι ποτέ «Θεσσαλονικάρχη» Χάρη Καστανίδη, ο οποίος, μετά από την τελευταία προσθήκη περί θητειών στο Καταστατικό του κόμματος, δεν θα ήταν ούτως ή άλλως υποψήφιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τα λοιπά, ήδη ετοιμάζονται οι επόμενες «μεταγραφές» στο πράσινο στρατόπεδο, με τον Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη να λέγεται ότι είναι πολύ κοντά στην απόφαση, παρά το γεγονός ότι δε φαίνεται να ευοδώνεται ο αρχικός του στόχος να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος και μάλιστα σε εκλόγιμη θέση.

Αν όλα μείνουν ως έχουν αυτή τη στιγμή, ο κ. Αποστολάκης οδεύει προς το ψηφοδέλτιο της Α’ Πειραιά.

Τις τελικές αποφάσεις της μετά και από μία συζήτηση που θα έχει με τη Ρένα Δούρου, για το αν θα επιστρέψει τελικά στο ΠΑΣΟΚ και μια «πράσινη» υποψηφιότητα στη Β’ Πειραιά αυτή τη φορά, θα λάβει η Νίνα Κασιμάτη.

Τα σενάρια επιστροφής της στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη πυροδότησε από την πλευρά της η Θεοδώρα Τζάκρη, με μία φωτογραφία που δημοσίευσε από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου πόζαρε δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, στη δεξίωση για την Επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα.

Η ίδια πάντως, εμπίπτει και εκείνη στην κατηγορία όσων έχουν ξεπεράσει το όριο που ορίζουν οι θητείες για την έκθεσή τους εκ νέου στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Το σενάριο να πλασαριστεί ως «συνεργαζόμενη» για να μην την «αγγίζει» η νέα ρήτρα, έχει προς το παρόν «παγώσει», και δεν έχει πέσει κάποιο άλλο στο τραπέζι.

Κατά τα λοιπά, «κλεισμένες» θεωρούνται οι μεταγραφές της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, ενώ στο ΠΑΣΟΚ διαβεβαιώνουν ότι γίνονται συνεννοήσεις και με πρόσωπα – έκπληξη…