Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται στην Επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής

Στην Επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά την απόφαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται στην Επιτροπή δεοντολογίας, ώστε να ελεγχθεί για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να διαβιβάζει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην Επιτροπή και εκεί να αποφασίσει.

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Αφορμή αποτέλεσε το νέο επεισόδιο με τον Δημήτρη Κυριαζίδη – που έχει και παρελθόν στην Ολομέλεια της Βουλής από επίθεση πέρα των ορίων που έκανε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου – και την Έλενα Ακρίτα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του συνόλου των κομμάτων, που ζήτησαν από τον πρωθυπουργό να θέσει εκτός «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον βουλευτή.

Αμετανόητος για τα σεξιστικό σχόλιο που είχε κάνει εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου και το οποίο οδήγησε στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας -μέχρι την πρόσφατη επαναφορά του- εμφανίστηκε ο Δημήτρης Κυριαζίδης, υποστηρίζοντας ότι εξέφρασε απλά και μόνο μια «ευχή».

Άμεση ήταν η παρέμβαση αντιπροέδρου της Βουλής, Γιώργου Λαμπρούλη, που αφαίρεσε τον λόγο από τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ενώ και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το προεδρείο της Βουλής αποδοκίμασαν τον βουλευτή της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές του απαράδεκτες. Πρόκειται για τις δηλώσεις του ότι έδωσε «ευχή» στη Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν της είπε από το βήμα της Βουλής να «κάνει κανένα παιδί».

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Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης ανέφερε ότι «δέκα μήνες τώρα και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές δέχομαι μία εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία γνώρισα πριν δύο δεκαετίες στη Δράμα, όταν ο πατέρας της είχε εκλεγεί ως πρόεδρος του Συνασπισμού.

Εκείνη τη μέρα ο πατέρας της είπε ότι αγνοείται (εν. την κυρία Κωνσταντοπούλου) με αποτέλεσμα να ξεκινήσω έρευνες για τον εντοπισμό της και τον ενημέρωσα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα. Με παρακάλεσε όταν έρθει να την “φορτώσουμε” σε ένα ταξί γιατί είχε μια άλλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Έτσι γνωριστήκαμε. Όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου έγινε πρόεδρος της Βουλής είχαμε τα ίδια προβλήματα. Μια βραδιά ήρθε εντός του Κοινοβουλίου ήρθε ο Ρουβίκωνας και μας κλείδωσε μέσα στη Βουλή.

Το επόμενο πρωί τα πράγματα δεν ήταν καλά γιατί θεώρησε ότι είχε το δικαίωμα να μας κλειδώσει. Απαγόρευσε στους αστυνομικούς να προσέρχονται για τη φυσική τους ανάγκη εντός του Κοινοβουλίου. Ζητήματα τεράστια, αγκαλιά με τον Κασιδιάρη, μας εκβίαζε να μην προχωρήσουμε σε άρσεις ασυλίας, ερχόταν το βράδυ και ξεκινούσε να έχει όλη τη νύχτα για να έχει τους υπαλλήλους σαν “είλωτες”. Αυτή η αντίληψη συνεχίστηκε και σήμερα σε επιτροπή έκανε τα ίδια. Δεν γνωρίζετε γιατί συκοφαντούμαι;

Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν επί 1,5 χρόνο μας εξύβριζε και μας έλεγε “δολοφόνους”, “παιδεραστές”, “παιδόφιλους” και δεν μιλούσε κανείς. Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν εύκολη η διαδικασία. Μία ευχή της εξέφρασα και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα την Ιφιγένεια με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας».

Λάδι στη φωτιά και αποδοκιμασία από Μενδώνη

Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης επέμεινε με τον προεδρεύοντα να τον διακόπτει λέγοντας πως είναι απαράδεκτη η τοποθέτηση του, αποπροσανατολίζει από τον πυρήνα της συζήτησης. «Σας προειδοποιώ να είστε ήπιος διότι το προεδρείο θα πάρει μέτρα», του είπε ο Γιώργος Λαμπρούλης.

Ο κ. Κυριαζίδης όμως επέμεινε λέγοντας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «μεγάλωσε μέσα στη χλίδα, είναι αμερικανοτραφείσα» και τον κ. Λαμπρούλη να του αφαιρεί τον λόγο.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποδοκίμασε τον κ. Κυριαζίδη από τα υπουργικά έδρανα λέγοντας πως «λυπάμαι για όσα ελέχθησαν. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Καλό θα είναι να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Κύριε πρόεδρε πράξατε άριστα που του αφαιρέσατε τον λόγο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγο αργότερα ζήτησε την λήψη μέτρων κατά του κ. Κυριαζίδη, ενώ σημείωσε ότι η συμπεριφορά του αυτή εκπορεύεται από τις επιθέσεις και τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς που κάνει ο κ. Μητσοτάκης εναντίον της.

https://www.facebook.com/watch/?v=1610624014089454

Την διαγραφή του κ. Κυραζίδη ζήτησε και η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης.