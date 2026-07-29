Πλεύρης κατά Κυριαζίδη για την επίθεση στην Κωνσταντοπούλου: «Αυτό δεν λέγεται σε καμία γυναίκα»

Η νέα αντιπαράθεση που προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του Δημήτρη Κυριαζίδη για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου προκάλεσε σαφείς αποστάσεις ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με τον Θάνο Πλεύρη να αποδοκιμάζει δημόσια τον βουλευτή της ΝΔ. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (29.07.2026) στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου χαρακτήρισε λανθασμένη την επιλογή του κ. Κυριαζίδη να επαναφέρει το θέμα της επίμαχης φράσης που είχε οδηγήσει στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος στον Δημήτρη Κυριαζίδη και στη νέα δημόσια αντιπαράθεσή του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ανεξάρτητα από τις προθέσεις που επικαλείται ο βουλευτής. «Δεν έπρεπε ο κ. Κυριαζίδης να αιτιολογήσει τι εννοούσε τότε, το θέμα είχε κλείσει, δεν έπρεπε να ανοίξει εκ νέου», σημείωσε, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του συναδέλφου του.

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Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ήταν κατηγορηματικός ως προς την ουσία της επίμαχης φράσης. «Δεν πιστεύω ότι σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγεται αυτό, είτε είναι θέμα επιλογής είτε αδυναμίας», είπε, αναφερόμενος στη φράση «πήγαινε να κάνεις κανά παιδί».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν ο Δημήτρης Κυριαζίδης επιχείρησε να εξηγήσει πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η συγκεκριμένη διατύπωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. «Ο κ. Κυριαζίδης ήθελε να πει ότι εγώ δεν ήθελα να την προσβάλω, αλλά για μένα δεν λέγεται με κανέναν τρόπο. Ακόμα και αν θες να πεις ότι είχε άλλες προθέσεις, αυτό δεν λέγεται καθόλου. Θεωρώ ότι ήταν ατυχές που ήθελε να επαναφέρει το θέμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός επεδίωξε να διαχωρίσει τη στάση του απέναντι στη συγκεκριμένη φράση από τη συνολική πολιτική αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Χωρίς να θέλω να συμψηφίζω, αφήνουμε ένα δάσος από επιθέσεις, ακούμε 100 πράγματα ότι είμαστε τέρατα», είπε, υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει επιδείξει «πολιτική αυθάδεια».

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«Μας έχει πει δολοφόνους και παιδεραστές», πρόσθεσε, επιχειρώντας να περιγράψει το κλίμα της σύγκρουσης που επικρατεί στη Βουλή, χωρίς ωστόσο -όπως σημείωσε- αυτό να αναιρεί την κριτική του προς τον βουλευτή της ΝΔ.

Η νέα σύγκρουση στη Βουλή

Η παρέμβαση του Θάνου Πλεύρη ήρθε λίγες ώρες μετά το νέο επεισόδιο στην Ολομέλεια, όταν ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανήλθε στο περιστατικό που είχε οδηγήσει στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας την επίμαχη αναφορά προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως «ευχή».

Κατά την ομιλία του, υποστήριξε ότι επί μήνες δέχεται, όπως είπε, «εξυβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις» από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και επιχείρησε να αιτιολογήσει την τότε συμπεριφορά του. «Μία ευχή της εξέφρασα», είπε, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά του παρερμηνεύθηκε και ότι ο ίδιος αποτέλεσε «την Ιφιγένεια» για λόγους τηλεθέασης και πολιτικής εκμετάλλευσης.

Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Η Έλενα Ακρίτα τον διέκοψε επανειλημμένα, καλώντας τον να μην επαναλάβει την επίμαχη αναφορά, ενώ ο προεδρεύων Γιώργος Λαμπρούλης χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις του απαράδεκτες και τελικά του αφαίρεσε τον λόγο, όταν ο βουλευτής συνέχισε, χαρακτηρίζοντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «αμερικανοτραφείσα» και λέγοντας ότι «μεγάλωσε μέσα στη χλίδα».

Η ομόθυμη καταδίκη και η παραπομπή

Σκληρή ήταν και η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κυριαζίδη «αμετανόητο σεξιστή», υποστηρίζοντας ότι όχι μόνο δεν ανακάλεσε, αλλά επιχείρησε να δικαιολογήσει εκ νέου τη στάση του.

Αποστάσεις κράτησε και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία από τα υπουργικά έδρανα δήλωσε πως «λυπάμαι για όσα ελέχθησαν» και τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές μειώνουν το κύρος του Κοινοβουλίου.

Ακολούθησαν αιτήματα από την αντιπολίτευση για νέα διαγραφή του βουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη λήψη μέτρων σε βάρος του, συνδέοντας τη συμπεριφορά του με το συνολικό πολιτικό κλίμα που -όπως υποστήριξε- καλλιεργείται εναντίον της.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε την παραπομπή του Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ζητώντας να εξεταστεί αν η συμπεριφορά του συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας των βουλευτών. Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που είχε θεωρηθεί λήξαν μετά τη συγγνώμη και την προσωρινή διαγραφή του βουλευτή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αναζωπυρώθηκε με τη νέα του παρέμβαση την Τρίτη (28.07.2026) στην Ολομέλεια.