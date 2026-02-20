Η Google εκπαιδεύει δημόσιους υπαλλήλους στην Τεχνητή Νοημοσύνη με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Νέο μνημόνιο συνεργασίας για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων στις νέες τεχνολογίες και στην Τεχνητή Νοημοσύνη υπέγραψαν το υπουργείο Εσωτερικών και η Google, εγκαινιάζοντας μια νέα φάση υλοποίησης με ορίζοντα την 31η Δεκεμβρίου 2026. Η συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στη Δημόσια Διοίκηση, με φορείς υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), και με δηλωμένο στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, από το 2019 έχει δρομολογηθεί εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων από την Google τόσο σε βασικές όσο και σε εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Για την τριετία 2023-2025 οι συμμετοχές ανήλθαν σε 85.772, με σαφή ανοδική πορεία: 10.273 συμμετοχές το 2023, 23.250 το 2024 και 52.249 το 2025. Αντίστοιχα, τα προγράμματα με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη κατέγραψαν 35.839 συμμετοχές στη διετία 2024-2025.

Η εκπαίδευση στην AI πραγματοποιήθηκε μέσω 77 διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) στο YouTube Live, με μέσο όρο περίπου 1.130 συμμετέχοντες ανά συνεδρία, εστιάζοντας στην «Πρακτική Τεχνητή Νοημοσύνη» (Practical AI) και στο prompting. Από την αξιολόγηση των συμμετεχόντων προκύπτει ότι το 94,2% δήλωσε πρόθεση να εφαρμόσει τις νέες δεξιότητες, ενώ το 85,65% αναγνώρισε πρακτική χρησιμότητα των εργαλείων AI στην καθημερινή εργασία. Υψηλά καταγράφηκαν και τα ποσοστά ικανοποίησης ως προς την ευκολία κατανόησης (90,6%) και τη συνολική εμπειρία του προγράμματος (89,3%).

Καθώς η πρωτοβουλία περνά σε νέα φάση από το 2026, το υπουργείο Εσωτερικών και η Google δηλώνουν ότι θα εστιάσουν στην ενίσχυση πρακτικών δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εθνικές πολιτικές ψηφιακής διακυβέρνησης όσο και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο πεδίο της AI. Η έμφαση, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, θα δοθεί στην αξιοποίηση τεχνολογιών AI στο διοικητικό περιβάλλον, σε δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγικότητα, τη διαχείριση πληροφορίας και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος σημείωσε ότι το μνημόνιο «επιβεβαιώνει στην πράξη» τη δέσμευση για μια σύγχρονη και ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση, υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα της κατάρτισης είναι «μετρήσιμα και ενθαρρυντικά». Από την πλευρά της, η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη ανέφερε ότι το υπουργείο «διέγνωσε έγκαιρα» την ανάγκη ενσωμάτωσης της AI στη Δημόσια Διοίκηση και σχεδίασε εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την υποστήριξη της καθημερινής διοικητικής εργασίας, με τελικό αποδέκτη τον πολίτη.

Εκ μέρους της Google, η περιφερειακή γενική διευθύντρια για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Πέγκυ Αντωνάκου υποστήριξε ότι η συνεργασία δείχνει πως «η Ελλάδα δεν προσαρμόζεται απλώς στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», ενώ έκανε λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα κατάρτισης AI για τον δημόσιο τομέα στην Ε.Ε. και για μετάβαση, στη νέα φάση, «από τον ψηφιακό γραμματισμό στην ψηφιακή ενδυνάμωση», με αξιοποίηση προηγμένων δυνατοτήτων του Gemini, ώστε –όπως τόνισε– να συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.