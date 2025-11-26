Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου στον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έχω Ferrari και Porsche, μόνο ένα μηχανάκι» – Χάος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Αγρότισσα από τα 17 της χρόνια, ιδιοκτήτρια ενός μοτοποδηλάτου και όχι κάποιας Ferrari ή Porsche, δήλωσε ότι είναι η Καλλιόπη (Πόπη) Σεμερτζίδου, ένα από τα πρόσωπα που έχουν κυριαρχήσει στην επικαιρότητα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις. Καταθέτοντας στην εξεταστική επικράτησε μεγάλη ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Έντονη αντιπαράθεση είχε η μάρτυρας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντάς της «προσπαθείτε να κάνετε Αντιπολίτευση στην πλάτη μου; Είστε θρασύτατη». Στην ερώτηση πόσα χρήματα από όσα πήρατε «έχετε φάει» και «πόσα έχετε στην τράπεζα», η μάρτυρας κατέθεσε στην επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «μου έχουν δεσμευτεί 1.000 ευρώ, εγώ δεν τα τρώω… τα λεφτά, εγώ δουλεύω και τα επενδύω στην δουλειά μου, δεν σας επιτρέπω. Για τα χρήματα που αφορούν τον κ. Μαγειρία να καλέσετε τον ίδιο να σας τα πει. Εγώ έχω εδώ όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις για τα χρήματα που έλαβα».

«Εσείς κολυμπάγατε στο χρήμα και στα λούσα και ζητάτε τα ρέστα από την Εξεταστική», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι στηρίζει μόνο τους «κανονικούς αγρότες και όχι τους μαϊμού αγρότες».

Η κ. Σεμερτζίδου σε σχετική ερώτηση επανέλαβε πως δεν έχει τίποτα στο όνομά της με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά πως «όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες στα ονόματα άλλων τα έχουν».

«Το μεγάλο δικηγορικό γραφείο στο οποίο αναθέσατε την υπόθεσή σας, σας συμβούλεψε να λέτε “δε θυμάμαι” όταν στριμώχνεστε; Είναι παλιάς κοπής συμβουλές αυτές και τις δίνουν οι κακοί δικηγόροι. Δείχνετε ενοχή», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την Κ. Σεμερτζίδου, να απαντά ότι «θα λέω ό,τι θέλω».

Σημειώνεται πως η Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι η κ. Σεμερτζίδου έχει διαγραφεί από μέλος της ΝΔ, σε αντίθεση με τα όσα είχε δηλώσει στην εξεταστική η ίδια.

Η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά μετά την ένταση.

To ΠΑΣΟΚ σχολίασε αναφέροντας ότι σήμερα βρέθηκε ένα «άλλο ένα “τυχερό” στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ» και προσέθεταν ότι «η κ. Σεμερτζίδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κάτοχος πολυτελών αυτοκινήτων, δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική. Η εξέτασή της ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει σε ανακοίνωσή του πως: «Οι “γαλάζιες” ακρίδες γελοιοποιούν την Εξεταστική Επιτροπή – φιάσκο που έστησε το Μαξίμου. Μόνο “απεταξάμην τον Μαγειρία” δεν δήλωσε, σχετικά με τον σύντροφό της, η πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, υποψήφια το 2019 και ακόμα “ενεργό μέλος” του κόμματος, Πόπη Σεμερτζίδου. Η οποία αποκάλυψε ότι η ΝΔ δεν ζήτησε ποτέ την παραίτησή της, παρά τη δέσμευση της περιουσίας της! Ποτέ άλλωστε δεν είχε ανακοινωθεί η αναστολή της κομματικής της ιδιότητας, παρά την προσπάθεια της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ να δημιουργήσει εντυπώσεις κατόπιν εορτής.

«Η κα Σεμερτζίδου παραδέχτηκε ότι ο σύζυγός της είχε κερδίσει το τζόκερ, χωρίς να θυμάται το ακριβές ποσό. Κατά σατανική σύμπτωση και η κόρη του “Χασάπη” είχε κερδίσει αρκετές φορές το λαχείο. Φαίνεται ότι η “τύχη” ευνοεί τους εμπλεκόμενους στο “γαλάζιο” σκάνδαλο» σημειώνει η ίδια ανακοίνωση.

Ferrari και Porsche ανήκουν στον σύντροφό μου

Νωρίτερα η Πόπη Σεμερτζίδου απέδωσε την εμπλοκή της στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στο γεγονός ότι υπήρξε υποψήφια πολιτεύτρια της ΝΔ και εξαιτίας των αναρτήσεων της στα social media, όπου εμφανιζόταν να οδηγεί πολυτελή super cars.

Υποστήριξε ότι η Ferrari και η Porsche ανήκουν στον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία και αποκτήθηκαν τα έτη 2004 και 2016 εποχή αρκετά πριν από όλα αυτά που καταλογίζονται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα «πάμε να τα φυτέψουμε την περίοδο 2019-2025».

Ανέφερε πως εκείνη τα ποσά τα οποία έχει λάβει ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν:

– το 2019 πήρα 3.450 ευρώ

– το 2020 έλαβα 4.052 ευρώ

– το 2021 ήταν 8.684 ευρώ

-το 2022 14.127 ευρώ

– το 2023 50.965 ευρώ

– το 2024 54 .829 ευρώ

Η Σεμερτζίδου ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία και ότι τις έχει ζητηθεί τα έχει καταθέσει, ισχυρίσθηκε ότι Αρχή στο πόρισμά της στηρίζεται σε υπόνοιες. Δεν έχω κληθεί από ευρωπαϊκή εισαγγελία ούτε έχουμε γνώση για το οτιδήποτε

Αναφορικά με τις επιδοτήσεις και τις δραστηριότητες του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία, παρέπεμψε την Επιτροπή να καλέσουν τον ίδιο για τους τα πει και να τους καταθέσει τα στοιχεία. «Θαυμάζω τον σύντροφό μου κ. Μαγειρίας για αυτά που έχει καταφέρει» είπε η Σεμερτζίδου λέγοντας ότι η «μητέρα του γέννησε 6 παιδιά, την ξεγεννούσε ο αδελφός της πάνω στα βουνά, έμεναν σε καλύβες, τα έστελνε σε ορφανοτροφείο να ζήσουν». Κατέθεσε πως οι επιδοτήσεις που μπορεί να λάβει ένας παραγωγός ανάλογα με τις δραστηριότητες που έχει είναι πολλές και νόμιμες, επομένως αυτά τα ποσά που αναφέρονται στις επιδοτήσεις που έλαβε η οικογένεια του συντρόφου της μπορεί να είναι και λίγες. Παρέπεμψε στον σύντροφό της σχετικά με το εάν ο ίδιος ή οικογένειά του έχει κερδίσει κάποια λαχεία λέγοντας πως «ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι πότε και πόσες φορές προφανώς όμως πρόκειται για μικρά ποσά».

Δήλωσε, ότι είναι και εκείνη θύμα των καθυστερήσεων των επιδοτήσεων εφέτος, καθώς τα έξοδα για τις ζωοτροφές κλπ τρέχουν και είναι σε δύσκολη θέση.

Η κ. Σεμερτζίδου κατέθεσε και έναν φάκελο με απειλές που δέχεται λέγοντας ότι «έχουμε, χάσει τον ύπνο μας, με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν, μου στέλνουν e-mail, φοβάμαι να κυκλοφορήσω και η οικογένειά μου», «εδώ και 3 1/2 μήνες βλέπω παντού το πρόσωπό μου και να με κατηγορούν χωρίς αποδείξεις, καταρρέουμε οικονομικά και ψυχολογικά» και πρόσθεσε δηκτικά (παραπέμποντας στον Ρούτσι) ότι «δεν ξέρω, εάν θα πρέπει να αρχίσω και εγώ απεργία πείνας έξω από τη Βουλή».

Για τις αναφορές του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος περί είσπραξης ύψους 2,6 εκατ. ευρώ τόσο της ίδιας όσο και των συγγενικών προσώπων της από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εκ των οποίων το 1,5 εκατ. ευρώ δεν διατέθηκαν σε σκοπούς που δόθηκαν ανέφερε ότι εκείνη το ποσό που εισέπραξε ήταν 133.000 ευρώ.

Οι εισηγητές των κομμάτων επέμειναν στην πολιτική της συμμετοχή με την κυρία Πόπη Σεμερτζίδου να αναφέρει ότι με δική της πρωτοβουλία παραιτήθηκε από συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ. Κατέθεσε πως έχει συναντήσει σε πολιτικές εκδηλώσεις τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Ντόρα Μπακογιάννη, όπου υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ. Απέδωσε ότι επιλέχθηκε για να είναι υποψήφια βουλευτής στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Σημειώνεται πως όλα τα κόμματα συμφώνησαν ώστε να κληθεί ο σύντροφός της και να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα στην εξεταστική.