Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγινε δεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ενημέρωσε για την πρόοδο στις σχέσεις με την Ελλάδα

Με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ενημέρωσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τις προσπάθειες που καταβάλλει ως πρέσβης στην Ελλάδα για την περαιτέρω βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Παράλληλα, σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) το βράδυ της Παρασκευής (27.02.2026), η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε ότι συναντήθηκε – εκτός από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ – τόσο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, όσο και με τον υπουργό Πολέμου της χώρας, Πιτ Χέγκσεθ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ήταν παρούσα και στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγα.

«Αυτή την εβδομάδα είχα μια γεμάτη δράση επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και συζήτησα τα βήματα που έχουμε κάνει στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας τους τελευταίους μήνες υπό την ηγεσία του. Ήταν επίσης προνόμιο να επανασυνδεθώ με τους αγαπητούς μου φίλους Αντιπρόεδρο JD Vance και SecWar Pete Hegseth».

I had an action-packed visit to Washington, DC this week where I met with @POTUS and discussed the strides we have made in the United States-Greece relationship these past few months under his leadership. It was also a privilege to reconnect with my dear friends @VP JD Vance and… pic.twitter.com/pMkgrmRwS3 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 27, 2026

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε, επίσης, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.