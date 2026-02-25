Πολιτική

Η «κυρά του Δέλτα» για την συνάντηση με τον Μητσοτάκη: Δοκίμασε ντολμαδάκια αλλά τον ενθουσίασε το χέλι

Η καλύβα της «Κυράς του Δέλτα» του ποταμού Έβρου, ήταν ο πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην περιοδεία του στον Έβρο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την καλύβα της Άρτεμις Παπακωστίδου, της «κυράς του Δέλτα», δοκίμασε τις νοστιμιές που του είχε ετοιμάσει και έκανε και σχετικό βίντεο, το οποίο ανέβασε στα social media. 

Η κυρία Παπακωστίδου, μίλησε στην ΕΡΤ, για τη συνάντησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας: «Τον φιλέψαμε με προϊόντα του τόπου μας. Χέλια, σουπιές, γαριδούλες της περιοχής μας. Τα ψαρεύω μόνη μου, με τον σύζυγο».

«Είμαστε 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία. Ήταν μία ευχάριστη συνάντηση, δεν έμεινε πολύ αλλά ήταν πολύ καταδεκτικός ο πρωθυπουργός και πολύ άνθρωπος» περιέγραψε. 

«Όταν είχαμε μιλήσει στο δορυφορικό, μου είχε πει: Κυρία Άρτεμις ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Ε να, ήρθε και από κοντά. Ήρθε η σειρά να με επισκεφθεί στο Δέλτα».

Μάλιστα, η ίδια είπε με χιούμορ ότι «έτσι που είδα το πρόγραμμά τους που τρέχανε… λέω δε θέλω να είμαι πρωθυπουργός».

Θυμηθείτε την ανάρτηση που έκανε ο πρωθυπουργός, για την επίσκεψη στην κυρία Παπακωστίδου: 

«Τώρα του ζήτησα έναν δρόμο. Τόσα χρόνια, ζητάμε δρόμο. Αυτές τις μέρες με τις πλημμύρες δεν είχαμε πρόσβαση στην καλύβα. Πάντως δε σκέφτηκα ποτέ να αλλάξω δουλειά. Από τότε που μπήκα στη βάρκα του άντρα μου, που είναι ψαράς. Όλα αυτά τα χρόνια έχω συνηθίσει και δε μπορώ να φύγω από εδώ» είπε η κυρία Παπακωστίδου και αποκάλυψε κλείνοντας, για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό:

«Δοκίμασε τα ντολμαδάκια, τον ενθουσίασε όμως το χέλι».

