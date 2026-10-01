Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια με κουίζ, 360 photo booth και ψηφιακή προεκλογική συγκέντρωση

Με μία επετειακή εκδήλωση διαφορετική από τις συνηθισμένες, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τη Δευτέρα (05.10.2026) τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της, μετατρέποντας το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα σε έναν χώρο ψηφιακής αναδρομής στην ιστορία της παράταξης, με διαδραστικά παιχνίδια, φωτογραφίες, αφίσες και βιωματικές δράσεις.

Η Νέα Δημοκρατία δίνει ραντεβού στις 18:00, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού, με τη γιορτή να επιχειρεί να συνδυάσει τα 52 χρόνια της κομματικής διαδρομής –που συμπίπτουν με την περίοδο της Μεταπολίτευσης– με τις νέες τεχνολογίες και τη συμμετοχή των παρευρισκομένων. Η βραδιά θα κορυφωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια «ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο», μέσα από την οποία θα παρουσιάζονται κομβικές στιγμές από το 1974 έως σήμερα.

Σε οθόνες που θα έχουν τοποθετηθεί στον χώρο θα προβάλλονται παλαιότερες αφίσες από τις καμπάνιες της ΝΔ, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, καθώς και πρωτοσέλιδα εφημερίδων από εκλογικές αναμετρήσεις και άλλες στιγμές της ιστορίας του κόμματος.

Από τα ιστορικά αρχεία στο… «Πόσο καλά γνωρίζεις τη ΝΔ;»

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση θα έχει η φωτογραφική έκθεση για την πορεία των 52 ετών. Εκτός από ιστορικό υλικό, θα παρουσιαστούν φωτογραφίες που προέρχονται από τα προσωπικά αρχεία μελών της ΝΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επετειακό σκηνικό, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί στην αναδρομή. Οι διοργανωτές έχουν εντάξει στο πρόγραμμα σειρά διαδραστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων το κουίζ «Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της ΝΔ;».

Πρόκειται για παιχνίδι ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με αντικείμενο κομματικά και ιστορικά γεγονότα από το 1974 μέχρι σήμερα, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμη και παιχνίδι τρίλιζας με μπασκέτες.

Σε «προεκλογική συγκέντρωση» μέσω τεχνολογίας

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένου booth, να μεταφέρονται ψηφιακά σε περιβάλλον προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, θα λειτουργεί 360 photo booth, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να φωτογραφίζονται με τα σήματα και τα εμβλήματα του κόμματος.

Στο κέντρο της εκδήλωσης θα βρίσκεται ένας τοίχος με τη φράση «Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει…», στον οποίο κάθε παρευρισκόμενος θα μπορεί να προσθέτει τη δική του απάντηση.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο συγκεκριμένος τοίχος θα μεταφερθεί στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στο Μοσχάτο.

Σύμφωνα με την κομματική ανακοίνωση, στόχος του φετινού εορτασμού είναι να συνδυαστεί η αναδρομή στην ιστορία της παράταξης με την ενεργή συμμετοχή των παρευρισκομένων, μέσα από μια βιωματική διοργάνωση.

Την αυλαία της επετειακής βραδιάς θα ρίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ομιλία του για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.